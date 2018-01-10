Официально: Назначен новый глава правления Приватбанка

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Среда, 10 января 2018, 20:45

10 января наблюдательный совет Приватбанка назначил Петра Крумханзла на должность главы правления и подал документы в Национальный банк на его утверждение.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, Крумханзл родился в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году.

Отмечается, что в качестве члена правления по операционным вопросам в Райффайзен Банке Аваль Крумханзл во время кризиса 2008 года уменьшил расходы за счет реструктуризации сети отделений и внедрил новые бизнес-модели.

В Приватбанке называют ценным опыт Крумханзла в должности члена правления по операционным вопросам в созданной правительством Австрии компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution, где он отвечал за выделение неработающих активов в так называемый "плохой банк".

Его последний опыт работы был связан с рынком Китая, где он занимал должность члена правления по операционным вопросам Home Credit, руководил всеми операциями банка, в составе которого работало более 85 000 сотрудников.

Крумханзль владеет английским, немецким, российским, чешским  и японским языками.

Напомним, 21 июля Наблюдательный совет Приватбанка удовлетворил просьбу Александра Шлапака об отставке с должности председателя правления.

Исполняющим обязанности председателя правления банка была назначена Галина Пахачук.

Экономическая правда

Темы: банки Украина Приват
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