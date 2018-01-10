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Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку

Середа, 10 січня 2018, 19:45
Офіційно: Призначено нового голову правління Приватбанку

10 січня наглядова рада Приватбанку призначила Петра Крумханзла на посаду голови правління і подала документи в Національний банк на його утвердження.

Про це повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, Крумханзл народився у 1966 році і закінчив Карлів університет у Празі зі ступенем кандидата наук з математики в 1990 році.

Відзначається, що в якості члена правління з операційних питань в Райффайзен Банку Аваль Крумханзл під час кризи 2008 року зменшив витрати за рахунок реструктуризації мережі відділень і впровадив нові бізнес-моделі.

У Приватбанку називають цінним досвід Крумханзла на посаді члена правління з операційних питань у створеній урядом Австрії компанії з управління проблемними активами Heta Asset Resolution, де він відповідав за виділення непрацюючих активів в так званий "поганий банк".

Його останній досвід роботи був пов'язаний з ринком Китаю, де він обіймав посаду члена правління з операційних питань Home Credit, керував усіма операціями банку, в складі якого працювало більше 85 000 співробітників.

Крумханзль володіє англійською, німецькою, російською, чеською і японською мовами.

Нагадаємо, 21 липня Наглядова рада Приватбанку задовольнила прохання Олександра Шлапака про відставку з посади голови правління.

Виконуючим обов’язки голови правління банку призначили Галину Пахачук.

Економічна правда

Теми: банкиУкраїнаПриват
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