Мингарелли: Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан срочно

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Антикоррупционный суд в Украине необходимо создать срочно.

Об этом дипломат сказал в эфире "Украинского радио", сообщает "УНИАН".

По его словам, на сегодня коррупция остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество и единственно возможный выход - создание антикоррупционного суда и улучшения работы уже созданных антикоррупционных органов.

"Мы, прежде всего, должны укрепить созданные антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции и другие, а также срочно нужно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, о чем очень долго говорят и на чем настаивает Венецианская комиссия", - заявил Мингарелли.

Он добавил, что сейчас надо, чтобы НАПК получило необходимые ресурсы для проверки, верификации электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Кроме того, по его мнению, необходимо отменить декларирование доходов общественных активистов.

"Понятно, что борьба с коррупцией - это бесконечный процесс, и недостаточно создать антикоррупционные органы, надо изменить ментальность людей. Конечно, процесс изменения ментальности занимает очень много времени", - сказал Мингарелли.

Он отметил, что сейчас в Украине "идет жестокая борьба между теми, кто действительно пытается изменить Украину, изменить эту ментальность, реформировать страну, и теми, кто хочет, чтобы все остались таким, как в период между 1992 и 2014 годом".

Ранее сообщалось, что 22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционный суд от президента Петра Порошенко зарегистрирован в Верховной Раде.

Как известно, 17 октября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко призывает депутатов создать рабочую группу по наработке законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

19 октября Соболев заявил, что нардепы отозвали свой законопроект о создании в Украине антикоррупционного суда, чтобы аналогичный документ смог подать в Верховную Раду президент Петр Порошенко. При этом он призвал главу государства внести свой законопроект как можно скорее.

Однако Парубий заявил, что новый законопроект об антикоррупционном суде можно будет внести в парламент только после того, как Верховная Рада примет решение о снятии законопроектов об антикоррупционных судах из повестки дня сессии.

Позднее депутаты Верховной Рады с двух попыток не смогли отозвать законопроект о создании Антикоррупционного суда №6011, внесенный группой депутатов.

21 декабря Верховная Рада проголосовала за отзыв депутатского законопроекта №6011 о создании Антикоррупционного суда.

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