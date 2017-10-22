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Парубий сказал, когда в Раде появится новый закон об антикоррупционном суде

Воскресенье, 22 октября 2017, 21:47

Новый законопроект об антикоррупционном суде можно будет внести в парламент только после того, как Верховная Рада примет решение о снятии законопроектов об антикоррупционных судах из повестки дня сессии.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, пишет "Интерфакс-Украина". 

"Законопроекты, которые были внесены народными депутатами, были одновременно включены в повестку дня сессии. Теперь, согласно закону, мало воли авторов, чтобы их отозвать, теперь должно быть решение Верховной Рады Украины, чтобы они были отозваны", - заявил Парубий.

"Поэтому озвученное требование (на акции под ВР) не может быть выполнено быстрее, чем начнется пленарное заседание ВР и быстрее, чем в ВР будет принято решение об отзыве этих двух законопроектов. Фактически после этого открывается путь для того, чтобы президент внес свой законопроект об антикоррупционном суде", – отметил Парубий. 

Как известно, 17 октября спикер ВР Андрей Парубий призвал авторов законопроектов №6011 и №6529 (о создании антикоррупционной палаты) отозвать свои документы для того, чтобы президент смог внести свой вариант.

Нардеп от БПП Сергей Алексеев отозвал законопроект №6529 о создании антикоррупционных палат в судах. 

О готовности отозвать свой законопроект №6011 о создании антикоррупционного суда заявил и замглавы фракции "Объединение "Самопомич" Егор Соболев.

В свою очередь представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко призывает депутатов создать рабочую группу по наработке законопроекта о создании антикоррупционного суда.

19 октября Соболев заявил, что нардепы отозвали свой законопроект о создании в Украине антикоррупционного суда, чтобы аналогичный документ смог подать в Верховную Раду президент Петр Порошенко. При этом он призвал главу государства внести свой законопроект как можно скорее.

Читайте также: "Антикоррупционный суд: каких манипуляций ждать от президента" и "Компромисс или смерть. Может ли власть выполнить требования протестов". 

Темы: ПарубийВерховная РадазаконодательствоАнтикоррупционный суд
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