Рада не смогла отозвать депутатский законопроект об Антикоррупционном суде

Депутаты Верховной Рады с двух попыток не смогли отозвать законопроект о создании Антикоррупционного суда №6011, внесенный группой депутатов.

Ставя на голосование этот вопрос, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что отзыв законопроекта является обязательством нардепов перед Венецианской комиссией.

"Ставлю предложение об отзыве проекта закона 6011 с повестки дня, прошу поддержать", - сказал Парубий.

Это решение поддержали 192 народных депутата.

"Не все сориентировались. Прошу зайти в зал, коллеги. Займите рабочие места. Это формальное решение – одна секунда. Прошу всех поддержать. Мне все председатели фракций подтвердили поддержку этого решения", - призвал Парубий.

Со второй попытки за отзыв проголосовали 196 нардепов.

"Не все сориентировались. Нет, коллеги, я прошу еще раз. Я поставлю... Хорошо, я поставлю еще после обеда", - сказал Парубий.

Он призвал депутатов провести по этому поводу консультации и проголосовать за отзыв после обеда.

После этого спикер закрыл утреннее заседание сессии.

Ранее Парубий объяснял, что отозвать из повестки дня закон об Антикоррупционном суде необходимо для того, "чтобы расчистить путь для внесения нового законопроекта".

Как известно, создать отдельный Антикоррупционный суд требовали от президента общественные активисты, международные организации, отдельные народные депутаты, митингующие под Верховной Радой.



Петр Порошенко сначала выступал за специализированную антикоррупционную палату в Верховном суде, затем говорил о создании параллельно с ней и отдельного антикоррупционного суда, а позже выразил готовность поддержать создание Антикоррупционного суда, но выдвинул несколько условий и предпосылок для этого.

12 октября депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев отозвал законопроект №6529 о создании антикоррупционных палат в судах.

17 октября Порошенко призвал депутатов создать рабочую группу по наработке законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

Того же дня о готовности отозвать свой законопроект №6011 заявил и заместитель председателя фракции "Объединение "Самопомич" Егор Соболев.

19 октября народные депутаты отозвали свой законопроект о создании антикоррупционного суда, чтобы аналогичный документ смог подать в Верховную Раду президент.

7 ноября Transparency International призвала Петра Порошенко поскорее подать проект об антикоррупционном суде.

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