Адвокаты Ноздровськой заявляют про слежку за ними

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Четверг, 11 января 2018, 16:29

Адвокаты Анастасии Ноздровской заявляют о слежке за ними неизвестных лиц, что расценивают как психологическое давление.

Об этом сказала адвокат Тамила Ульянова на пресс-конференции в Киеве, передает Лига.

Они попросили правоохранительные органы обеспечить их безопасность.

По словам Ульяновой, слежка была установлена сразу после того, как адвокат занялась делом об убийстве Ирины Ноздровской.

"За нами постоянно следят. Мы не знаем, кто. Может представители правоохранительных органов, которые выясняют у всех наших знакомых нашу личную жизнь, вмешиваются, следят постоянно какие-то машины", - рассказала Ульянова.

По ее словам, защита обратилась в правоохранительные органы с заявлением о психологическом давлении.

"Мы просим обеспечить нашу безопасность, как представителей потерпевшей в этом процессе", - заявила адвокат.

Ранее дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия заявила, что материалы дела не совпадают с показаниями подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского.

Темы: криминал суд
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