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Адвокати Ноздровської заявляють про стеження за ними

Четвер, 11 січня 2018, 15:29

Адвокати Анастасії Ноздровскої заявляють про стеження за ними невідомих осіб, що розцінюють як психологічний тиск.

Про це сказала адвокат Таміла Ульянова на прес-конференції в Києві, передає Ліга.

Вони попросили правоохоронні органи забезпечити їх безпеку.

За словами Ульянової, стеження було встановлено відразу після того, як адвокат зайнялася справою про вбивство Ірини Ноздровской.

"За нами постійно стежать. Ми не знаємо, хто. Може представники правоохоронних органів, які з'ясовують у всіх наших знайомих наше особисте життя, втручаються, стежать постійно якісь машини", - розповіла Ульянова.

За її словами, захист звернувся до правоохоронних органів із заявою про психологічний тиск.

"Ми просимо забезпечити нашу безпеку, як представників потерпілої в цьому процесі", - заявила адвокат.

Раніше дочка вбитої правозахисниці Ірини Ноздровской Анастасія заявила, що матеріали справи не збігаються зі свідченнями підозрюваного у вбивстві Юрія Россошанського.

Теми: криміналсуд
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