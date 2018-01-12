ВР хочет взяться за реинтеграцию Донбасса и Антикоррупционный суд

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Пятница, 12 января 2018, 11:18

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса 16 января.

Соответствующий проект повестки дня размещен на сайте парламента.

Кроме того, к включению в повестку дня сессии планируют проект закона об антикоррупционном суде за авторством администрации президента и четыре альтернативных проекта.

Повестка дня еще должна быть утверждена на согласительном совете, который состоится в понедельник.

6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики для обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№ 7163).

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