ВР хочет взяться за реинтеграцию Донбасса и Антикоррупционный суд

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса 16 января.

Соответствующий проект повестки дня размещен на сайте парламента.

Кроме того, к включению в повестку дня сессии планируют проект закона об антикоррупционном суде за авторством администрации президента и четыре альтернативных проекта.

Повестка дня еще должна быть утверждена на согласительном совете, который состоится в понедельник.

6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики для обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№ 7163).