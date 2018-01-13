СБУ расследует возможную работу Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму

702 просмотра
Суббота, 13 января 2018, 00:30

Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит расследование в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний Adidas, Puma и DHL Express на полуострове.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.

"Данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями "DHL Express", "Adidas", "Puma" приобщены к материалам уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляет следователь отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия",  говорится в документе.

В СБУ отметили, что детали досудебного расследования не разглашаются в связи с статьей 222 УК Украины.

Раньше сообщалось, что Служба безопасности Украины проверит информацию о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.

Как известно, в Крыму выявлены факты торговли представительствами Adidas, Puma и DHL.

Также известно, что на полуострове работают немецкие автомобильные бренды BMW и Mercedes-Benz.

Темы: СБУ санкции Германия Росcия
powered by lun.ua
По теме
СБУ провела обыски у "охранников" Запорожской епархии УПЦ МП 12 января 2018, 20:09
СБУ расследует отказ священников УПЦ МП отпеть ребенка в Запорожье 11 января 2018, 18:45
СБУ расследует разглашение имен агентов НАБУ 11 января 2018, 17:33
Все новости
Главные новости
СБУ расследует возможную работу Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму
ГПУ: Депутат, который предлагал $500 тыс взятки НАБУ, сбежал
Главные новости дня – за 60 секунд
Суд не отпустил Ефремова из-под стражи
Все новости

Киевская ночная жизнь от немецких фотографов

Bla Bla Bar

Дмитрий Борисов о любимых киевских заведениях

Made in Ukraine

Утепляемся 8 производителей зимних шапок