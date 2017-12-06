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В оккупированном Крыму продолжают торговать немецкие Puma и Adidas

Среда, 6 декабря 2017, 09:50

В оккупированном Россией Крыму выявлены факты торговли представительствами немецких компаний Adidas, Puma и DHL.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Нарушения правового режима временно оккупированной территории обнаружены во время мониторинга, проведенного министерством.

В частности, отмечается в сообщении, на российском сайте компании DHL Express были указаны адреса 3 официальных представительств в Симферополе, Севастополе и Керчи. По состоянию на 10:00 10 ноября 2017 года информация была удалена с сайта.

 

На сайте компании Adidas AG были указаны адреса официальных магазинов Adidas в Симферополе, Севастополе и Ялте. По состоянию на 10:30 6 декабря на карте осталась только информация о магазине в Ялте.

 

Также на российском сайте компании Puma SE указан адрес официального магазина Puma в Симферополе.

 

"Учитывая вышесказанное, МТОТ обратилось в соответствующие органы власти о необходимости принятия предусмотренных законодательством мер", - отметили в ведомстве.

Украинская правда

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Темы: КрымГерманияоккупация
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