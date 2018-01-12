Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ расследует возможную работу Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму

Пятница, 12 января 2018, 23:30
СБУ расследует возможную работу Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму

Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит расследование в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний Adidas, Puma и DHL Express на полуострове.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.

"Данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями "DHL Express", "Adidas", "Puma" приобщены к материалам уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляет следователь отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия",  говорится в документе.

В СБУ отметили, что детали досудебного расследования не разглашаются в связи с статьей 222 УК Украины.

Раньше сообщалось, что Служба безопасности Украины проверит информацию о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.

Как известно, в Крыму выявлены факты торговли представительствами Adidas, Puma и DHL.

Также известно, что на полуострове работают немецкие автомобильные бренды BMW и Mercedes-Benz.

Темы: СБУсанкцииГерманияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
СБУ
Контрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: