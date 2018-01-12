СБУ расследует возможную работу Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму

Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит расследование в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний Adidas, Puma и DHL Express на полуострове.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.

"Данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями "DHL Express", "Adidas", "Puma" приобщены к материалам уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляет следователь отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия", – говорится в документе.

В СБУ отметили, что детали досудебного расследования не разглашаются в связи с статьей 222 УК Украины.

Раньше сообщалось, что Служба безопасности Украины проверит информацию о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.

Как известно, в Крыму выявлены факты торговли представительствами Adidas, Puma и DHL.

Также известно, что на полуострове работают немецкие автомобильные бренды BMW и Mercedes-Benz.