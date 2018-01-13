Фигурантам "дела Веджие Кашка" продлили арест на 2 месяца

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 12 января продлил на 2 месяца арест фигурантам "дела Веджие Кашка".

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на дочь одного из обвиняемых Бекира Дегерменджи – Мавиле.

По словам родственников Бекира Дегерменджи, заседание проходило в закрытом режиме.

Как известно, 23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.