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Фігурантам "справи Веджіє Кашка" продовжили арешт на 2 місяці

Субота, 13 січня 2018, 02:26
Фігурантам справи Веджіє Кашка продовжили арешт на 2 місяці
Радіо Свобода

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 12 січня продовжив на 2 місяці арешт фігурантам "справи Веджіє Кашка".

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на дочку одного з обвинувачених Бекіра Дегерменджі – Мавіле.

За словами родичів Бекіра Дегерменджі, засідання проходило у закритому режимі.

Як відомо, 23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

В МЗС України заявили, що вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариРосія
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