Экс-командира приговорили к 2 годам за взятку в 5 тысяч

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Суббота, 13 января 2018, 08:48

Командира дисциплинарного батальона приговорили к 2 годам лишения свободы без права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. 

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно с решением Соломенского райсуда Киева от 12 января, командир признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 368 УК - получение неправомерной выгоды от подчиненного за непривлечение к дисциплинарной ответственности.

"Следствием установлено, что указанный командир дисциплинарного батальона потребовал от подчиненного  передачу денежных средств в сумме 5 тыс. грн. за непривлечение его к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

"Приказом министра обороны офицер освобожден от военной службы и лишен воинского звания "подполковник", - отметили в ГПУ.

Темы: Минобороны армия взятка суд
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