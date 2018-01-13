Экс-командира приговорили к 2 годам за взятку в 5 тысяч
Командира дисциплинарного батальона приговорили к 2 годам лишения свободы без права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Согласно с решением Соломенского райсуда Киева от 12 января, командир признан виновным в преступлении по ч. 1 ст. 368 УК - получение неправомерной выгоды от подчиненного за непривлечение к дисциплинарной ответственности.
"Следствием установлено, что указанный командир дисциплинарного батальона потребовал от подчиненного передачу денежных средств в сумме 5 тыс. грн. за непривлечение его к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
"Приказом министра обороны офицер освобожден от военной службы и лишен воинского звания "подполковник", - отметили в ГПУ.