Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-командира засудили до 2 років за хабар у 5 тисяч

Субота, 13 січня 2018, 07:48
Екс-командира засудили до 2 років за хабар у 5 тисяч

Командира дисциплінарного батальйону засудили до 2 років позбавлення волі без права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій терміном також на 2 роки.

Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Відповідного до рішення Солом’янського райсуду Києва від 12 січня, командира визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК - одержання неправомірної вигоди від підлеглого за не притягнення до дисциплінарної відповідальності.

"Слідством установлено, що вказаний командир дисциплінарного батальйону висунув вимогу підлеглому у передачі грошових коштів у сумі 5 тис. грн. за не притягнення його до дисциплінарної відповідальності", - йдеться у повідомленні. 

"Наказом міністра оборони офіцера звільнено з військової служби та позбавлено військового звання "підполковник", - зазначили у ГПУ. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Міноборониарміяхабарсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Міноборони
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: