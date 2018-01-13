Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироссийской деятельностью - СМИ

Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал якобы копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированы февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России.

Об этом сообщил профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов в своем блоге.

"Грузинский телеканал "Рустави-2" сделал Петру Порошенко новогодний подарок - опубликовал факсимиле его заявления и обязательства в ФСБ РФ, датированные 2007 годом, в которых он давал обязательство не заниматься антироссийской деятельностью", - отметил Панфилов.

На копиях одного из якобы заявлений видно дату - 3 февраля 2007 года. Именно в тот день тогда еще народного депутата Порошенко не пустили в Россию.

"Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неуклонительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ", - отмечено в заявлении.

В другом якобы заявлении к директору ФСБ Порошенко утверждает, что недопуск его на территории России является необязательным, "так как к антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей "Партии регионов".

Как известно, 3 февраля 2007 года Петра Порошенко не пустили на территорию России.

6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.

Украинская правда