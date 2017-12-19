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Банковая показала письмо Саакашвили президенту

Вторник, 19 декабря 2017, 14:10
Банковая показала письмо Саакашвили президенту
Александр Гончаров / Апостроф

В письме к президенту Петру Порошенко экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок.

Об этом заявил 19 декабря пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Он также публикует само письмо.

 

В документе, Саакашвили в частности указывает на "абсурдность" обвинений в сотрудничестве с ФСБ в его адрес.

Цеголко объясняет, что решение обнародовать письмо было принято "учитывая многочисленные запросы журналистов, а также на комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма".

Согласно документу, Саакашвили высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры "с уполномоченным представителем".

"Вместе с тем, как показывает штурм Международного центра культуры и искусств на Аллее Героев Небесной Сотни, свое слово господин Саакашвили не сдержал", - отмечает Цеголко.

Как сообщалось, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили 18 декабря подтвердил, что писал письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом к деэскалации конфликта и началу политического диалога.

Как известно, Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с "бухгалтером Семьи" Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря Печерский райсуд Киева отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест, и отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" на время расследования, не выбрав ему никакой меры пресечения.

15 декабря Генпрокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

Как известно, сторонники лидера "Руха нових сил" Михеила Саакашвили еженедельно проводят так называемый "Марш за импичмент".

17 декабря Саакашвили после участия в "Марше за импичмент" и выступления на вече в центре Киева заявил, что в Октябрьском дворце на ул. Институтской будет обустроен "координационный штаб".

После этого участники "Марша..." прорвались в холл Октябрьского дворца, где проходил концерт.

Сам Саакашвили заявил, что не призывал участников акции к захвату Октябрьского дворца.

Позже он сказал, что РНС полностью отрекается от штурма и призвал наказать провокаторов.

Валентина Романенко, УП
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