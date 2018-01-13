Порошенко обіцяв ФСБ не займатись антиросійською діяльністю - ЗМІ

Близький до лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі грузинський телеканал "Руставі-2" опублікував нібито копії звернень президента Петра Порошенка до ФСБ, датовані лютим 2007 року, де він обіцяє не діяти проти інтересів Росії.

Про це повідомив професор Державного університету Ілії у Грузії Олег Панфілов у своєму блозі.

"Грузинський телеканал "Руставі-2" зробив Петру Порошенко новорічний подарунок - опублікував факсиміле його заяви і зобов'язання в ФСБ РФ, датовані 2007 роком, в яких він давав зобов'язання не займатися антиросійською діяльністю", - зазначив Панфілов.

На копіях однієї із начебто заяв видно дату - 3 лютого 2007 року. Саме в той день тоді ще народного депутата Порошенка не пустили у Росію.

"Я, громадянин України Порошенко Петро Олексійович 26.09.1965 р.н, в період перебування на території Російської Федерації зобов'язуюсь неуклонітельно дотримуватися російському законодавству, не брати участь в діяльності, спрямованій проти інтересів РФ", - зазначено в заяві.

В іншій начебто заяві до директора ФСБ Порошенко стверджує, що недопуск його на територію Росіїх є необов’язковим, "так як до антиросійської кампанії президента Ющенка я не маю жодного стосунку. Є одним із засновників "Партії регіонів".

Водночас "Страна" опублікувала фото цих же начебто документів, де написано, що Порошенко літає в Петербург до батьків дружини старшого сина. Проте у повідомлення ЗМІ зазначено, що старший син Олексій познайомився з майбутньою дружиною лише під час навчання в міжнародній школі INSEAD - тобто у 2011-2012 роках. А весілля у них було лише у 2013 році.

Як відомо, 3 лютого 2007 року Петра Порошенка не впустили на територію Росії.

6 лютого стало відомо про те, що Порошенку заборонено в'їзд на територію Російської Федерації.

Згодом представники російського Міністерства закордонних справ поширили документ, де сказано, що заборона на в'їзд у Росію народного депутата України Порошенка є відповіддю на недружню акцію української сторони.

Українська правда