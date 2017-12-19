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У Саакашвили подтвердили, что обнародованное письмо настоящее

Вторник, 19 декабря 2017, 17:39

Пресс-служба лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили подтвердила подлинность письма, которое опубликовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы для УП.

"Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда Украины. То что Банковая опубликовала это письмо - это слабая позиция", - считают представители Саакашвили.

По утверждениям пресс-службы политика, благодаря публикации письма хотели дискредитировать лидера "РНС".

"Они пытались дискредитировать Михеила Саакашвили с помощью "утечек" информации будто он просил прощения и обещал снять палатки возле ВР и прекратить марши. Так вот это все ложь", - подчеркнули в пресс-службе.

19 декабря пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко опубликовал письмо Саакашвили к президенту Петру Порошенко.

Михеил Саакашвили 18 декабря подтвердил, что писал письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом к деэскалации конфликта и началу политического диалога.

Как известно, Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с "бухгалтером Семьи" Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря Печерский райсуд Киева отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест, и отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" на время расследования, не выбрав ему никакой меры пресечения.

15 декабря Генпрокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

Как известно, сторонники лидера "Руха нових сил" Михеила Саакашвили еженедельно проводят так называемый "Марш за импичмент".

17 декабря Саакашвили после участия в "Марше за импичмент" и выступления на вече в центре Киева заявил, что в Октябрьском дворце на ул. Институтской будет обустроен "координационный штаб".

После этого участники "Марша..." прорвались в холл Октябрьского дворца, где проходил концерт.

Сам Саакашвили заявил, что не призывал участников акции к захватуОктябрьского дворца.

Позже он сказал, что РНС полностью отрекается от штурма и призвал наказать провокаторов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиПорошенко
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