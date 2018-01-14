В Сирии правительственные войска применили химическое оружие - BBC

По сообщениям очевидцев, недалеко от столицы Сирии сбросили ядовитый газ.

Об этом сообщает BBC.

Так, жители Восточной Гуты, которые находятся в осаде поддерживаемых Россией правительственных войск с 2013 года, рассказывают о характерном запахе хлорина после ракетного удара. Шесть человек обратились к врачам из-за проблем с дыханием.

Восточная Гута - одно из мест деэскалации конфликта в стране, о которых объявили Россия, Иран и Турция в прошлом году. Тем не менее, в регионе продолжаются бомбардировки.

Там в осаде находятся около 400 тысяч человек. Правительственные войска и союзнические группировки заблокировали много маршрутов в район, что препятствует доставлять медикаменты и провинцию.

Украинская правда