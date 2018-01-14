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В Сирії урядові війська застосували хімічну зброю - BBC

Неділя, 14 січня 2018, 08:05

За повідомленнями очевидців, неподалік столиці Сирії скинули отруйний газ.

Про це повідомляє BBC.

Так, мешканці Східної Гути, які перебувають в облозі підтримуваних Росією урядових військ з 2013 року, розповідають про характерний запах хлорину після ракетного удару. Шестеро людей звернулись до лікарів через проблеми з диханням.

Східна Гута - одне з місць деескалації конфлікту в країні, про які оголосили Росія, Іран та Туреччина минулого року. Тим не менше, в регіоні продовжуються бомбардування.

Там в облозі перебувають близько 400 тисяч осіб. Урядові війська та союзницькі угрупування заблокували чимало маршрутів до району, що перешкоджає доставляти медикаменти та провізію.

Українська правда

Теми: Сиріязброя
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