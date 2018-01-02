Активисты требуют под полицией Киевщины найти убийц Ноздровской

Около 250 блогеров, журналистов, общественных активистов и просто неравнодушных людей собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области.

Об этом рассказывает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Они требуют от правоохранителей найти убийц юристки Ирины Ноздровской, которая требовала в суде наказания для племянника председателя Вышгородского районного суда за то, что он в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть ее сестру.

Люди держат в руках плакаты с надписями "Вынесите приговор себе". Они выкрикивают "Позор!" и угрожают зайти внутрь. Принесли шины.

К активистам вышел представитель управления Николай Жукович, они его освистали.

Он предложил инициативной группе зайти внутрь и пообщаться об убийстве юристки, но народ требует отчитаться на улице.

Руководитель следственной группы Дмитрий Ценов предложил приходить к нему в 20:00, а активисты требуют, чтобы инициативная группа постоянно была со следственной группой.

Около 12:50 рабочая группа в составе активистов и родственников зашла внутрь.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области обнаружили тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания. По его словам, они встречались с ноября 2016-го по июнь 2017 года, а в последний раз он видел погибшую в августе.



Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.