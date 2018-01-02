Активисты: Главная версия – к убийству Ноздровской причастны родственники Россошанского

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Вторник, 2 января 2018, 14:45
Эльдар Сарахман, УП

Активисты узнали от полиции, что основной версией по делу убийства юристки Ирины Ноздровской является возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского.

Об этом сообщила "Украинской правде" киевский общественный деятель Лилия Коваленко.

По ее словам, тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

Один из активистов, который не назвался, рассказал, что у Ирины Ноздровской было смертельное ножевое ранение в шею.

 
Дмитрий Россошанский
Скрин-шот с телеканала "2+2"

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.  

 
Дядя Россошанского экс-глава Вышгородского районного суда Сергей Куприенко
Скрин-шот с телеканала "2+2"
 
Дом Сергея Куприенко
Скрин-шот с телеканала "2+2"

Эльдар Сарахман, УП
Темы: убийство Киев полиция
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