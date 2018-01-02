Полиция назвала еще 3 версии в громком деле об убийстве юристки

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Вторник, 2 января 2018, 15:47

Всего правоохранители рассматривают четыре основные версии убийства юристки Ирины Ноздровской.

Об этом заявил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович журналистам во вторник, сообщает "Укринформ".

"Сейчас рассматриваются основные 4 версии. Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная - по последнему делу по факту ДТП, следующая - хулиганство и еще одна - что ее хотели изнасиловать", - заявил Жукович.

Он отметил, что одна из первых версий, которую правоохранители возьмут в отработку, касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская.

"Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность... Но именно мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло и это убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать", - отметил Жукович.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на наличие основных версий, другие версии не исключаются.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Активисты узнали от полиции, что основной версией по делу убийства юристки Ирины Ноздровской является возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского.

Темы: убийство Киев полиция
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