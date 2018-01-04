Ляшко купил у экс-нардепа землю под Киевом

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Четверг, 4 января 2018, 14:35
hyser.com.ua

Народный депутат Олег Ляшко приобрел за 300 тысяч гривен земельный участок площадью 5 соток в Обуховском районе Киевской области.

Это следует из декларации парламентария от 3 января о существенных изменениях в имуществе.

По данным Ляшко, соглашение о купле-продаже он оформил с Валентином Савицким 20 декабря 2017. Полная площадь участка составляет 544 квадратных метра.

Как известно, 68-летний Савицкий - заслуженный экономист Украины, был депутатом Рады 4-го созыва в составе фракции "Европейский выбор".

Полная сумма, которую заплатил ему Ляшко - 300 288 гривен.

Другие детали покупки не разглашаются.

Как известно, ранее нардеп от Радикальной партии Олег Ляшко купил в Обуховском районе дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов гривен. Они расположены в пгт Козин.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Ляшко Верховная Рада
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