Ляшко купил у экс-нардепа землю под Киевом
Народный депутат Олег Ляшко приобрел за 300 тысяч гривен земельный участок площадью 5 соток в Обуховском районе Киевской области.
Это следует из декларации парламентария от 3 января о существенных изменениях в имуществе.
По данным Ляшко, соглашение о купле-продаже он оформил с Валентином Савицким 20 декабря 2017. Полная площадь участка составляет 544 квадратных метра.
Как известно, 68-летний Савицкий - заслуженный экономист Украины, был депутатом Рады 4-го созыва в составе фракции "Европейский выбор".
Полная сумма, которую заплатил ему Ляшко - 300 288 гривен.
Другие детали покупки не разглашаются.
Как известно, ранее нардеп от Радикальной партии Олег Ляшко купил в Обуховском районе дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов гривен. Они расположены в пгт Козин.
Евгений Кизилов, УП