Суд по делу убийства Бузины назначили на 9 февраля

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Пятница, 5 января 2018, 01:08

Подготовительное заседание суда по делу убийства журналиста Олеся Бузины назначили на 9 февраля.

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

Судебное заседание должно состояться 9 февраля 2018 года в 11:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева.

Дело будет рассматривать коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Линника и Татьяны Левицкой.

Как известно, 22 декабря 2017 года Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык назначил условное наказание подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину.

Как сообщалось, 28 ноября 2017 года прокуратура города Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве публициста Олеся Бузины.

Обвинительный акт составлен в отношении подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Кроме того, потерпевшими в уголовном производстве заявлено гражданские иски к подозреваемым на общую сумму 1,5 миллиона гривен.

В июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Темы: Бузина суд Киев
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