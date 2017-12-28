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Судья объяснил, почему отпустил Крысина

Четверг, 28 декабря 2017, 12:30
Судья объяснил, почему отпустил Крысина

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линнык заявил, что назначил условное наказание подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину, потому что действовал в пределах предъявленного обвинения.

Об этом он заявил 28 декабря во время встречи с активистами, сообщает Громадське.

"О том, что Крысин собирал людей в обвинении не указано. Я не могу выйти за пределы предъявленного обвинения", - сказал судья.

При этом он добавил, что Крысин подтвердил, что собирал людей, которые нападали на участников Евромайдана.

"Это он в своих показаниях говорил, что организовывал и собирал людей. Но в обвинении этого нет. Также нет и статьи об умышленном убийстве или покушении на умышленное убийство. В обвинении было только о хулиганстве и легкие телесные", - сказал Линнык.

Он добавил, что считает условный срок "абсолютно справедливым".

"Да, по моему мнению, это решение абсолютно справедливое", - подытожил Линнык.

Как известно, после трех лет суда 22 декабря Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Веремия убили около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев.

Суд по делу об убийстве Еремея проходил в закрытом режиме.

Адвокат матери Еремея Виктория Дейнека уверена, что у Крысина есть покровители, и не исключено, что в правоохранительной системе.

26 декабря Шевченковский райсуд отпустил из-под стражи еще двух "титушек", обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана.

27 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник, который дал условный срок Крысину, согласился встретиться на разговор с активистами.

Темы: судСМИМайданубийство
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