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Прокуратура направила до суду справу про вбивство Бузини

Вівторок, 28 листопада 2017, 15:18
Прокуратура направила до суду справу про вбивство Бузини

Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини.

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва 28 листопада.

Обвинувальний акт стосовно підозрюваних Андрія Медведька та Дениса Поліщука скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду столиці. Крім того, потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови до підозрюваних на загальну суму 1,5 мільйона гривень.

Як повідомлялося, у червні 2017 року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше адвокат підозрюваних Сергій Войченко заявляв про упередженість слідства.

" Невиконані сотні клопотань сторони захисту, не виконані десятки рішень судів отриманих стороною захисту, не розслідувано побиття Медведька під час затримання, не розслідувано побиття Медведька і Поліщука під час незаконної спроби відібрання їх біологічних зразків", – писав тоді адвокат.

У свою чергу в столичній прокуратурі стверджують, що відбір біологічних зразків проводився законно.

"Українська правда" в Threads

Теми: Бузинапрокуратурасуд
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