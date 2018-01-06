Порошенко задекларировал проценты от своего банка: более 1 миллиона гривен

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Суббота, 6 января 2018, 08:26

Президент Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 1 млн 29 тыс. 785 грн в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке, конечным бенефициаром которого является он сам. 

Согласно сообщению о существенных изменениях в Единый государственный реестр деклараций, Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в размере 616,309 тыс. грн, 328,698 тыс. грн и 84,778 тыс. грн.

 

По итогам января-сентября 2017 года МИБ получил 78,364 млн грн чистой прибыли, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, пишет Интерфакс-Украина

По данным НБУ на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ является Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко – первый замглавы фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Также акциями банка владеют сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%), супруга Гладковского – Юлия Гладковская (0,000001%) и Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно). 

Как известно, 3 ноября 2017 года Порошенко уже вносил в Единый реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в доходах за текущий год. Там также сообщалось о получении процентного дохода от вкладов в МИБ в сумме 1, 082 493 млн гривен.

За 2016 год Порошенко декларировал доходы в сумме 12 295 570 грн. 

В электронной декларации главы государства за 2015 год содержатся данные о правах собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, и доходы - зарплата в сумме 121 054 грн, проценты в сумме 12 375 404 и инвестиционные доходы в сумме 49 665 361 грн.

Украинская правда

Темы: Порошенко декларации деньги
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