Трамп ответил на критику умственных способностей: назвал себя гением

Президент США Дональд Трамп ответил на критику своих умственных способностей и темперамента, назвав себя "гением".

Об этом Трамп заявил 6 января в серии твиттов, говоря о книге Майкла Вольфа.

Трамп заявил, что автор "полный неудачник, который писал рассказы, чтобы продать эту действительно скучную и неправдивую книгу".

"На самом деле, на протяжении всей моей жизни мои два величайших актива - умственная стабильность и настоящий ум", - заявил Трамп.

"Я прошел путь от очень успешного бизнесмена, топ-звезды ТВ, до президента США - с первой попытки. Думаю, это можно назвать не просто "ум", но "гений", и очень стабильный гений", - заявил Трамп.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....