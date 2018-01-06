Трамп ответил на критику умственных способностей: назвал себя гением

Президент США Дональд Трамп ответил на критику своих умственных способностей и темперамента, назвав себя "гением".

Об этом Трамп заявил 6 января в серии твиттов, говоря о книге Майкла Вольфа.

Трамп заявил, что автор "полный неудачник, который писал рассказы, чтобы продать эту действительно скучную и неправдивую книгу".

"На самом деле, на протяжении всей моей жизни мои два величайших актива - умственная стабильность и настоящий ум", - заявил Трамп.

"Я прошел путь от очень успешного бизнесмена, топ-звезды ТВ, до президента США - с первой попытки. Думаю, это можно назвать не просто "ум", но "гений", и очень стабильный гений", - заявил Трамп.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Как известно, книга журналиста Майкла Вулфф "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа" стала лидером продаж оффлайн и онлайн-магазинов.

В книге Вулфф описывает интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.

Автор книги утверждает, что был в Белом Доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США.

В книге также рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали. Автор публикации рассказывает, как медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США "*** идиотом" после того, как закончил с ним телефонный разговор.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в свою очередь в интервью CNN, что никогда не ставил под сомнение умственную пригодность Трампа.

Тиллерсон также опроверг обвинения, изложенные в книге, что Трампу не хватает внимания и он не может сосредоточиться на встречах с иностранными лидерами, иногда покидая их на ранней стадии.

Украинская правда