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Скандальний бестселер: у США опублікували книгу про хаос в адміністрації Трампа

П'ятниця, 5 січня 2018, 22:35
Скандальний бестселер: у США опублікували книгу про хаос в адміністрації Трампа

В Сполучених Штатах опублікували книгу журналіста Майкла Вулффа "Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа". Вона відразу стала лідером продажів офлайн та онлайн-книгарень.

Про це повідомляє Reuters.

Автор книги стверджує, що був у Білому домі і спілкувався з Трампом та десятками політиків та урядовців під час його першого року на посту президента США. У книзі Вулфф описує інтриги і хаос в адміністрації Трампа на основі 200 інтерв’ю.

Вулфф описує, як Трамп не планував бути президентом США, його інтимне життя та відсутність у нього відповідних знань та інтересу до посади очільника Білого дому.

Як зазначає The Guardian, автор книги написав про те, як Трамп сміявся з інтелектуальних недоліків власних синів та свого зятя Джареда Кушнера. У ній розповідається, як жінка Трампа Меланія плакала у ніч перед перемогою чоловіка на виборах і як колишній старший радник Трампа Стів Беннон назвав доньку Трампа Іванку та її чоловіка Джареда Кушнера – "Джаванкою" через їхню "легкість буття".

У книзі розповідається, як друзі і члени сім’ї Трампа його критикували. Автор публікації розповідає, як медіамагнат Руперт Мердок назвав президента США "*** ідіотом" після того, як закінчив з ним телефонну розмову.

Водночас сам Трамп заперечує інформацію, подану у книжці. Про це він написав у Twitter.

"Я не надавав доступу до Білого Дому (навіть багато разів відмовляв) автору цієї фальшивої книги. Я ніколи не говорив з ним для книги. Вона повна брехні, хибних уявлень та джерел, яких не існує. Подивіться на минуле цього хлопця і подивіться, що станеться з ним і недбалим Стівом (Стів Беннон, екс-радник Трампа – УП)!", - написав Трамп.

Зазначається, що представники президента намагалися припинити публікацію книжки. Його адвокати надіслали видавництву листа з вимогою не публікувати книжку та вибачитися перед президентом.

Крім того, на фоні росту популярності книги, у Twitter поширили гумористичний пасаж, який замаскували під уривок з неї. Він отримав вірусну популярність у Twitter, пише "Голос Америки".

У ньому розповідається, що після перемоги на виборах президента США Трамп вимагав і домігся створення Білим домом цілодобового каналу присвяченого горилам.

"У свій перший день у Білому домі, президент Трамп поскаржився, що телевізор у його спальні зламаний, бо на ньому не було "каналу про горил". Трамп, здавалося, був переконаний в існуванні каналу, який цілодобово показував горил. Щоб догодити Трампу, співробітники Білого дому зліпили докупи кілька документальних стрічок про горил, які транслювали до спальні Трампа із нашвидкоруч зібраної телевізійної вежі на галявині перед Білим домом. Але Трамп все одно був незадоволений і жалівся, що "горили не б'ються", - написав невідомий автор.

Згодом це повідомлення отримало понад 15 000 ретвітів та 48 000 вподобань і його автор зізнався, що воно несправжнє.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАскандал
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