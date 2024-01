Скандальний бестселер: у США опублікували книгу про хаос в адміністрації Трампа

В Сполучених Штатах опублікували книгу журналіста Майкла Вулффа "Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа". Вона відразу стала лідером продажів офлайн та онлайн-книгарень.

Про це повідомляє Reuters.

Автор книги стверджує, що був у Білому домі і спілкувався з Трампом та десятками політиків та урядовців під час його першого року на посту президента США. У книзі Вулфф описує інтриги і хаос в адміністрації Трампа на основі 200 інтерв’ю.

Вулфф описує, як Трамп не планував бути президентом США, його інтимне життя та відсутність у нього відповідних знань та інтересу до посади очільника Білого дому.

Як зазначає The Guardian, автор книги написав про те, як Трамп сміявся з інтелектуальних недоліків власних синів та свого зятя Джареда Кушнера. У ній розповідається, як жінка Трампа Меланія плакала у ніч перед перемогою чоловіка на виборах і як колишній старший радник Трампа Стів Беннон назвав доньку Трампа Іванку та її чоловіка Джареда Кушнера – "Джаванкою" через їхню "легкість буття".

У книзі розповідається, як друзі і члени сім’ї Трампа його критикували. Автор публікації розповідає, як медіамагнат Руперт Мердок назвав президента США "*** ідіотом" після того, як закінчив з ним телефонну розмову.

Водночас сам Трамп заперечує інформацію, подану у книжці. Про це він написав у Twitter.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!