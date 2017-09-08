Фактчек президента. Скільки правди та брехні було у посланні Порошенка парламенту

7 вересня Петро Порошенко, майже не дивлячись у папір з промовою (в тому числі завдяки суфлерам), дві години розповідав депутатам Верховної Ради про досягнення України.

Президент завжди гарно підготовлений до виступів. Пам’ятає багато фактів та статистики і нечасто використовує їх у неправильному контексті.

Тому навряд чи глава держави обмовився або ненавмисно помилився, коли розповідав про конкурс до Вищого суду та про електронне декларування. "Склад Вищої суддівської інстанції сформувався за активної участі суспільства, і, як показує рейтинг переможців конкурсу, у 80% Вища Кваліфікаційна Комісія Суддів погодилася з Громадською Радою Доброчесності". Це одразу спростував головний експерт з судової реформи Михайло Жернаков: ВККС погодилась тільки з 38% зауважень замість 80%.

Також Порошенко попросив парламент проголосувати за скасування обов’язкового е-декларування для антикорупційних діячів, опустивши те, що насправді законодавство для них стане ще жорсткішим щодо фінансової звітності громадських організацій.

47:33 - 47:45

Протягом 16-17-го років ГПУ, НАБУ, СБУ, МВС передало до судів більше 5 тис. корупційних кримінальних проваджень.

Правда. На сайті НАБУ вказано 86 справ, скерованих до суду. За 2016 рік СБУ розпочало 665 досудових розслідувань щодо корупційних справ. Кількість справ, направлених до суду, не вказано, але повідомляється про засудження 281 особи (тобто, можна говорити орієнтовно про 200-250 проваджень). За 2017 рік даних немає. ГПУ рапортує про 2174 справи, направлені до суду, за 2017 рік. МВС за 2016 та перші 6 місяців 2017 направило до суду з обвинувальним вироком 3803 справи. Тобто загалом справді може бути 5 тис корупційних справ.

59:20 - 59:55

Кожна копійка, яку Україна отримала від МВФ, я хочу розвіяти ще один міф, кожна копійка дбайливо зберігається в золотовалютних резервах держави. Сьогодні ці резерви перевищують 18 млрд дол., і це притому, що 0.5 млрд в цьому місяці ми виплатили відсотків по запозиченнях. Нагадаю, що на лютий 2015-го року резерви скоротилися до 5 млрд дол. І за ці трохи більше як два роки ми поповнили держскарбницю більш як на 13 млрд дол.

Правда. У лютому 2015 міжнародні резерви НБУ (які не є держскарбницею) складали $5,6 млрд. Зараз міжнародні резерви справді складають $18 млрд. 1 вересня Мінфін справді заплатив $505 млн відсотків по запозиченнях.

1:00:59 - 1:01:13

ВВП зростає вже 6 кварталів поспіль після 14 кварталів падіння. І це, я наголошую, притому, що основна частина промислового потенціалу України, який був розташований на Донбасі, окупована.

Правда. Згідно з даними Державної служби статистики, спад ВВП почався в І кварталі 2014 року та тривав до І кварталу 2016 року , тобто було 8 кварталів падіння поспіль. Але падіння було також у ІІІ та ІV кварталах 2012 року та І-ІІІ кварталах 2013 року, IV квартал 2013 мав зростання виключно через погані погодні умови вересня, що зсунули звітність про збір врожаю на останній квартал року. Тобто до початку зростання в 2016 році ВВП падав 13 кварталів з 14.

З І кварталу 2016 року ВВП почав зростати - це дійсно 6 кварталів.

1:01:29 - 1:01:54

Минулого тижня агентство Moody’s підвищило кредитний рейтинг України. Воно не перше і не єдине хто приходить до такого висновку, бо два інших найбільш авторитетних агентства в світі зробили це дещо раніше. Прогноз з негативного, який твердий був в березні 2015-го року, поступово, крок за кроком зараз впевнено позитивний, який був задекларований в серпні 2017-го року.

Правда. Рейтинг Moody’s було знижено до Ca у березні 2015. Він піднявся до Caa3 у листопаді 2015, а потім - до Caa2 в серпні 2017 і зараз має рівень початку 2014 року до якого він покроково знижувався, починаючи з 2008 року.

S&P і Fitch підвищили рейтинг до B- у 2016 році.

1:01:55 - 1:02:14

Регулярні опитування керівників підприємств, які щоквартально проводить НБУ, фіксують зростання оптимістичних очікувань як щодо розвитку макроекономічної ситуації, так і фінансового стану самих підприємств. Директори впевнено говорять про прогнозоване зростання обсягів виробництва товарів і послуг.

Правда. Останнє опитування НБУ за 2 квартал 2017 серед 667 підприємств справді свідчить про позитивні зрушення в очікуваннях бізнес-середовища. У наступні 12 міс. директори компаній очікують:

– прискорення зростання обсягів виробництва товарів та послуг в Україні: баланс очікувань – 14.2% (у І кварталі 2017 року – 6.1%) (що більше респондентів має позитивні очікування і що менше негативні - то вищий баланс);

– пожвавлення ділової активності: індекс ділових очікувань підвищився до 114.3% (у І кварталі – 113.3%).

– продовження уповільнення темпів інфляції – зростання споживчих цін на 9.9% (у І кварталі – 15.6%);

– послаблення девальваційних процесів: середнє значення обмінного курсу гривні – 28.68 грн./дол. США (у І кварталі – 29.44 грн./дол. США);

– зростання потреби в позикових коштах. Підприємства планують активніше брати банківські кредити, переважно в національній валюті.

1:02:15 - 1:02:28

Відповідно до дослідження проведеного Європейською бізнес асоціацією, індекс інвестиційної привабливості України покинув, нарешті, негативну площину і став найвищим за останні 6 років.

Правда. Згідно з даними на офіційному сайті ЄБА, у 2017 1Q індекс склав 3.15. Це вперше, коли індекс перевищив показник 3 з 2011 Q2. За методологією рейтингу, якщо індекс нижче 3, то це негативний сигнал про інвестиційну привабливість України.

1:02:40 - 1:02:52

Зараз ми можемо впевнено стверджувати воно [рішення про підвищення мінімальної зарплати] повністю себе виправдало зростанням показників легальної заробітної плати і збільшенням надходжень до ПФУ на додаткових 11 млрд грн.

Правда. Станом на 7 вересня надходження від ЄСВ склали 116,4 млрд грн. Це на 36% більше, ніж роком раніше. Але Держказначейство не порівнює з планом за період, і єдине джерело про 11 млрд грн додаткових надходжень - це слова заступника міністра соцполітики Миколи Шамбіра.

1:05:49 - 1:05:59

Кількість безробітних за методологією Міжнародної організації праці складає менше 10% економічно активного працездатного населення.

Правда: За даними Держстата (за методологією МОП), частка безробітніх українців у 2016 році становила 9.3%. У першому кварталі 2017 - 10,1%.

1:07:55 - 1:08:02

В Естонії в приватні руки віддали все: порт, телекомунікації, авіацію і навіть залізницю.

Неправда. Наведені компанії в Естонії державні. Estonian Railways на 100% належить державі, порт Таллінна - теж. Власник аеропорта Талінна ім Леннарта Мері - естонський уряд, підприємство курує Міністерство економіки та комунікацій Естонії. Є також державна авіакомпанія Nordica , що була створена на базі держкомпанії Estonian Airways.

Хоча телекомунікаційні компанії в Естонії справді приватні, а залізниця була у 2001-му приватизована, але за 6 років націоналізована державою.

48:49 - 49:21

Влітку завершився безпрецедентний конкурс з формування нового Верховного суду. Склад Вищої суддівської інстанції сформувався за активної участі суспільства і як показує рейтинг переможців конкурсу у 80% Вища Кваліфікаційна Комісія Суддів погодилася з Громадською Радою Доброчесності. Кандидати, до яких Рада мала претензії, не потрапили до фінального списку. 90% переможців конкурсу раніше не працювали у Вищому суді, близько 30% є адвокати та науковці.

Неправда. ГРД заявляла, що лише 22,5% переможців конкурсу до ВСУ складають науковці та адвокати, тобто 27 кандидатів. 30 з рекомендованих кандидатів, тобто 25%, не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики згідно з висновком ГРД. Більше того, зі 133 висновків Громадської ради доброчесності ВККС погодилась лише з 51 або 38%, а не 80%.

13:15 - 13:44

В першому півріччі експорт (до ЄС) зріс на 23%, а частка ЄС в зовнішній торгівлі України нарешті досягла 40%.

Правда. Швидше за все Порошенко каже про експорт товарів, а не загальний експорт, і не за перше півріччя, а перші сім місяців. За даними НБУ, за січень ‒ липень 2017 року експорт товарів зріс на 22.6%. Найбільше в номінальному вимірі зріс експорт до країн ЄС (на 1.7 млрд. дол. США, або 27.8%). При цьому товарооборот з ЄС склав 39,1% загального обсягу.

1:11:20 - 1:11:27

13 українських IT компаній увійшли до топ-100 найкращих аутсорсингових компаній світу.

Перебільшення. В цей рейтинг увійшли 12 українських компаній. Деякі з них міжнародні, що мають офіси в Україні. Інші - були засновані в нашій країні та мають тут головні офіси. Тобто не всі компанії - суто українські.

1:11:30 - 1:11:36

Експорт IT послуг в 2016 році вже склав 3% нашого українського ВВП.

Перебільшення. Згідно з даними НБУ, експорт ІТ (комп’ютерних) послуг у 2016 році склав $1,6 млрд, тобто близько 40,88 млрд грн за середнім курсом (25,55 грн/дол.) Український ВВП на кінець року був 2,83 млрд грн. Тобто експорт ІТ послуг склав 1.44% ВВП.

1:13:14 - 1:13:16

...14 млн, які проживають зараз в українському селі.

Перебільшення. За даними Держстату в Україні проживає трошки більше 13 мільйонів селян.

1:13:22 - 1:13:30

В бюджеті цього року <...> вже передбачено 4 млрд грн на реанімацію системи охорони здоров’я на селі.

Правда. Дані правильні. Останні зміни до державного бюджету 2017 справді передбачили субвенцію 4 млрд грн зі спецфонду на "реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості" (додаток 7 Закону про держбюджет).

1:29:31 - 1:29:54

З 25 серпня, з дати коли вступило "хлібне перемир’я" Україна немає, станом на зараз, жодного загиблого, жодних бойових втрат.

Правда. За повідомленнями РНБО за цей час бойових втрат не було. 26 серпня 3 військових отримали поранення. 27 серпня 1 військовий помер у лікарні від поранення, отриманого 19 серпня. 4 вересня 1 військовослужбовець отримав поранення. Разом з цим 6 вересня загинув Олег Динька, боєць Першої окремої штурмової роти ДУК ПС.

24:52 - 25-06

7 тис. платформ з (російськими) солдатами та технікою наблизилися чи наближаються до наших кордонів. І жодних гарантій, що вони з Білорусії повернуться додому – в нас немає.

Перебільшення. Згідно з даними Нової Газети, у навчаннях "Захід-2017", які Порошенко має на увазі, буде задіяно 4162 залізничні вагони-платформи. Такі навчання відбувалися і раніше, і тоді кількість таких платформ була значно меншою - у 2015 році 125 вагонів, а у 2016 - 50. Але можливо, що у Президента інші дані щодо пересування таких платформ.

32:20 - 32:30

Варшавський інститут східних досліджень оприлюднив доповідь про зміни в наших збройних силах під назвою The best army Ukraine ever had.

Правда. Таке дослідження справді було опубліковано.

32:46 - 32:54

В 2014-2015 рр ми провели 6 хвиль мобілізації, через які пройшло 200 тис громадян. Минулого року я прийняв рішення про відхід від мобілізації і повний перехід на контрактну армію. Основу армії тепер складають військослужбовці, які добровільно пішли в армію. Протягом 2016 на службу 70 тис, цього року - ще 25 тис. Витрати на закупівлю озброєнь порівняно з 2013 роком ми наростили в 10 разів. За три роки Укроборонпром передав більше 16 тис одиниць збройної техніки.

Правда. Протягом 2014-2015 рр.в Україні справді було шість хвиль мобілізації. За словами міністра оборони Степана Полторака, з 2016 року по середину червня 2017 контракт з ЗСУ уклали 86 тис військослужбовців.

За три останні роки УкрОборонПром справді передав українській армії майже 16 тис. одиниць - але не тільки озброєння, а й військової техніки.

А витрати на закупівлю озброєнь виросли в 10 раз. У бюджеті на 2013 рік (див. Додаток 3) на розвиток озброєння та військової техніки ЗСУ загалом було виділено 919 млн грн. Видатки на аналогічні потреби у 2017 році склали 6,4 млрд грн (додаток 3). Тобто за останні чотири роки фінансування збільшилось у 7 разів. Але 10 липня Президент підписав указ №183/2017, згідно з яким зі спеціального фонду додатково на закупівлю озброєння та військової техніки виділяється 1 млрд гривень, на закупівлю та виробництво боєприпасів – 1,4 млрд гривень, на сучасне озброєння та військову техніку – 600 млн гривень. Загалом виходить 9,5 млрд грн. Це справді у 10 разів більше ніж 4 роки тому.

38:45 - 39:00

Опитування громадської думки показують, що більшість українців підтримують і вступ до ЄС, і приєднання до НАТО.

Правда. За даними соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у травні 2017 року, у разі проведення референдумів щодо вступу до ЄС і НАТО, за вступ до Євросоюзу проголосували б 69% респондентів, за вступ до НАТО - 56%.

39:40 - 39:57

До 2014 року Москва утримувала нас на своїй орбіті газової залежності. В листопаді виповнюється 2 роки, як ми не купуємо газ в Росії.

Правда. Україна перестала купувати газ в російської компанії "Газпром" 25 листопада 2015 року через занадто високу ціну.

41:00 - 41:16

В Атомній енергетиці ми також скорочуємо частку Росії. Натомість до 40% зростає частка компанії Вестінгауз і ця компанія вже забезпечує паливом 6 реакторів з 15.

Правда. За підсумками першого півріччя 2017 частка Росії у поставках ядерного палива скоротилася на 9% (з 58% до 49%). Частка постачань від Westinghouse за цей період склала 51%. За словами Азіза Дага, віце-президента компанії, Westinghouse постачає паливо для 6 реакторів України.

1:36:20 - 1:36:35

Армія (Росії) друга у світі за потужністю. Військовий бюджет з 2000 року в 16-20 разів перевищував військовий бюджет України. Російська армія в 5 разів більша за нашу

Перебільшення. Армія Росії справді посідає друге місце в рейтингу потужності армії. Військовий бюджет Росії почав перевищувати український у 16 разів лише з 2010 року. З 2000 по 2010 Росія витрачала на армію приблизно в 11 разів більше, ніж Україна.

Щодо поточних показників, то складно сказати, як саме президент порівнює наші армії. Армія РФ у три рази перевищує українську за показником "загальний персонал" та у 4,4 рази - "активний персонал".

Також Росія володіє 20,2 тис. танків та 3,8 тис. літаків, у той час як Україна – 2,4 тис. та 238 (різниця 8,2 та 16 раз відповідно). Військовий бюджет РФ у 2016 році склав $44.6 млрд, України – $4.9 млрд (якщо брати загальний показник "оборона та безпека").

1:37:10 - 1:37:15

11% українців пропонують відмовитися від будь-яких спроб повернути Донбас. 14% за те, щоб конфлікт заморозити, а території ізолювати. Це опитування на початку літа. 13% ратують за військовий наступ. Але 60% підтримують вирішення проблеми через політико-дипломатичний шлях.

Технічна помилка. Дані, імовірно, базуються на дослідженні Фонду "Демократичні ініціативи", який проводив таке опитування з 9 по 13 червня 2017 року (більше свіжого опитування немає). Проте, вони незначно відрізняються.

– 8,8% респондентів за відокремлення територій, зайнятих "ДНР" і "ЛНР" від України (не можна чітко сказати звідки з'явилась цифра 11%).

– 23% респондентів за те, щоб офіційно визнати ці території окупованими і припинити будь-яку торгівлю, послуги, виплати та контакти (в тому числі переміщення людей з цих територій).

– 18% ратують за те, щоб відновити контроль України над територіями "ДНР" і "ЛНР" силою.

– 52% - вважають, що "заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі". При цьому Більшість населення підтримує пропозицію законодавчо визнати непідконтрольні території Донецької та Луганської областей окупованими: 55% – "за", 22% – "проти", а майже чверть опитаних не визначились стосовно цього питання.

1:43:20 - 1:43:43

У липні я вніс законопроект про скасування електронного декларування для громадських активістів. просив би підтримати його. Я готовий визнати, що це була наша спільна помилка.

Маніпуляція. Йдеться про два законопроекти на цю тему - №6674 та №6675. У них пропонується скасування е-декларування для громадських антикорупційних активістів. Водночас ці проекти передбачають додаткову фінансову звітність і жорсткі санкції за її невиконання для всіх громадських організацій.

Олена Шкарпова, Яр Батог, Олексій Крименюк, Вікторія Вишневьска, Ярина Степанюк, Ярослав Ломакін, Петро Свищов, Анастасія Руссу, Катерина Мячіна, VoxCheck, для УП