Завойовник Закарпаття і кумир "Йоббіка": адмірал Хорті і його Угорщина

Обострение украино-венгерских отношений заставило многих из нас смотреть на Будапешт с такой же опаской, как и на Москву. Что ж, у современных адептов "великой Венгрии" есть пример для подражания.

Семьдесят с лишним лет назад, в октябре 1944-го, завершилось многолетнее правление Миклоша Хорти – героя венгерских националистов, собирателя земель и государственного лидера с неординарной биографией.

Адъютант Его Величества и контрреволюция на белом коне

Отпрыск старинного мадьярского рода Миклош Хорти получил все, что могла предложить способному аристократу австро-венгерская монархия.

Блестящее образование, владение шестью языками, учеба в военно-морской академиии, дипломатическая служба в Турции, женитьба на дочери депутата и, наконец, должность адъютанта при императоре Франце Иосифе I. Годы, проведенные рядом с престарелым монархом, Хорти считал лучшими в своей жизни.

Первая мировая война доказала, что 46-летний офицер годится не только для придворной службы. Хорти участвовал в морских сражениях, был тяжело ранен, дослужился до вице-адмирала и весной 1918-го стал командующим австро-венгерским флотом. Правда, командовать ему пришлось только семь месяцев. Затем последовало поражение Австро-Венгрии в войне, распад многонациональной империи и революция.

В 1919 году венгерские коммунисты, пришедшие к власти в Будапеште, провозгласили советскую республику и развернули красный террор. Миклош Хорти посчитал, что его долг – "борьба против варварских сил". Находясь на юге Венгрии, адмирал возглавил контрреволюционную Национальную армию. С военной помощью Антанты красные были быстро разбиты.

В ноябре 1919-го Хорти, облаченный в адмиральскую форму, въехал в Будапешт на белом коне. Он объявил, что прощает преступную столицу, "променявшую тысячелетние традиции и национальные цвета на красное тряпье".

Прощение не коснулось обычных мадьяр, заподозренных в левых симпатиях: белый террор в Венгрии оказался намного масштабнее красного и был прекращен лишь под давлением западных держав.

Королевство без короля и адмирал без флота

В марте 1920 года Миклош Хорти был провозглашен "его светлостью регентом Венгерского королевства". Временные обязанности регента ему пришлось исполнять в течение 24 лет, поскольку король в Венгерском королевстве так и не появился.

Хорти назначал и смещал премьер-министров, имел право роспуска парламента, командовал вооруженными силами и определял внешнюю политику. Он по-прежнему носил адмиральское звание и щеголял в привычном мундире – хотя после войны Венгрия утратила выход к морю и, соответственно, лишилась ВМФ.

Мысли консервативного венгерского правителя были устремлены в прошлое. Модернизацией страны регент практически не занимался, зато учредил рыцарский Орден Витязя и щедро раздавал награжденным земельные угодья.

Адмирал отвергал все новые веяния, в том числе и праворадикальные: деятельность фашистских партий в Венгрии долгое время была запрещена. И, разумеется, Хорти оставался стойким антикоммунистом.

"Наибольшую угрозу представляет русская экспансия, будь то царско-православная или сталинско-коммунистическая", – напишет он.

Впрочем, одну сделку со Сталиным авторитарный адмирал все же заключил. В 1940 году Хорти согласился освободить из тюрьмы и отпустить в Москву коммуниста Матьяша Ракоши – будущего лидера Венгерской Народной Республики. Взамен венграм были возвращены знамена национальной революции, захваченные царской армией в середине XIX века.

"Верните все!" и "шакал Европы"

Занимая привилегированное положение в Австро-Венгерской империи, мадьяры до конца испили чашу поражения в Первой мировой.

По условиям Трианонского мирного договора венгерская территория сократилась ни много ни мало на 72%. Словакия, Закарпатье, Трансильвания, Хорватия вошли в состав соседних государств. И хотя на потерянных землях преобладало невенгерское население, это не смягчило национальную травму.

В течение восемнадцати лет государственные флаги в хортистской Венгрии оставались приспущенными в знак траура. Занятия в школах начинались с молитвы о воссоединении родины. Страна скандировала лозунги "Кого не ранит слово 'Трианон", тот не венгр!", "Нет, нет, никогда!" и "Верните все!"

Реванш стал для Миклоша Хорти главным делом жизни. И когда в Европе появился лидер, намеренный перекроить послевоенные границы, адмирал присоединился к Гитлеру – хотя и считал фюрера выскочкой-плебеем.

В 1938 году приспущенные венгерские флаги были торжественно подняты на одну треть: Венгрия приняла участие в разделе Чехословацкой республики, вернув юг Закарпатья и Словакии.

Сам Хорти описывал тогдашние события так: "Когда я проезжал по дорогам, люди обнимались друг с другом, падали на колени и плакали от радости. К ним, наконец, пришло освобождение. Без войны, без кровопролития".

Союз с Третьим рейхом требовал скорректировать внутреннюю политику, и в том же году в Венгрии были приняты собственные антиеврейские законы. "Что касается еврейской проблемы, я был антисемитом на протяжении всей моей жизни", – заметит Хорти.

В американской прессе Венгрию стали именовать "шакалом Европы".

Пользуясь покровительством Гитлера, адмирал продолжал собирание земель. В 1939-м Венгрия захватила Карпатскую Украину, в 1940-м получила от румын Северную Трансильванию, в 1941-м поучаствовала в расчленении Югославии.

Но за территориальные трофеи пришлось расплачиваться втягиванием страны в пекло Второй мировой.

Союзница Германии вступила в войну против СССР – и на восточном фронте сложили головы десятки тысяч мадьяр. Среди них оказался и старший сын главы государства – военный летчик Иштван Хорти, разбившийся в 1942 году недалеко от Старого Оскола.

Нацистский киднеппинг и жизненное фиаско

Со временем венгерскому лидеру стало ясно, что он поставил не на ту карту, и крах гитлеровской Германии неизбежен. Хорти начал тайные переговоры о сепаратном мире с союзниками. Увы, об этом узнали в Берлине, и немцы приняли меры.

15 октября 1944 года адмирал-регент объявил о выходе Венгрии из войны. Но в тот же день немецкие диверсанты под руководством легендарного Отто Скорцени похитили младшего сына Хорти. 37-летнего Миклоша заманили в ловушку, схватили, и, закатав в ковер, вывезли в Рейх. Затем штурмовики Скорцени захватили резиденцию венгерского правителя.

От него потребовали отказаться от перемирия и официально передать власть лидеру венгерских нацистов Ференцу Салаши. Хорти все выполнил. Позже он скажет: "Я не отрекался от власти. Я просто обменял свою подпись на жизнь своего сына".

Хорти-младшего поместили в концлагерь, Хорти-старшего вывезли в Баварию и содержали под домашним арестом вплоть до разгрома Германии. После войны он вместе с семьей выехал в Португалию, где и провел остаток жизни.

Из португальского изгнания экс-регент мог наблюдать, как его труды превратились в ничто.

Как побежденная Венгрия потеряла все территориальные приобретения и стала еще меньше, чем до 1938 года.

Как в стране была установлена коммунистическая диктатура во главе с товарищем Ракоши, столь опрометчиво обмененным на исторические реликвии.

Как Советы потопили в крови венгерское восстание 1956-го.

Удрученный Хорти завещал не возвращать свое тело на родину, "пока Венгрию не покинет последний русский солдат".

Бывший венгерский лидер скончался в 1957 году, а в 1993-м его прах без официальных церемоний перезахоронили в фамильном склепе. Еще через двадцать лет в Будапеште появился памятник Хорти – установленный партией "Йоббик" в частном порядке, размещенный на церковной территории и защищенный от вандализма небьющимся стеклом.

Адмирал-реваншист остается очень спорной исторической фигурой. Но в сегодняшней Венгрии есть желающие продолжить его дело.

Михаил Дубинянский, для УП