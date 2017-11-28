Місто без керма. Як провінційна Сміла напередодні зими залишилася без тепла

За последние пять лет здесь сместили четырех мэров. Отопительный сезон начался с неприличным опозданием. Тут находится единственная в Украине больница, где год продолжают работать без зарплаты и электричества.



Корреспондент "Украинской правды" отправился в Смелу Черкасской области, чтобы посмотреть, как живет город в период разборок за власть.

В начале ноября в небольшом городе Смела перекрывали трассы. Активисты требовали включить отопление в домах. Они грозились заблокировать и крупный железнодорожный узел – станцию имени Тараса Шевченко.

Котельные в Смеле начали запускать только 16-17 ноября. Горсовет обвинил в срыве сезона частное обслуживающие предприятие ООО "Смела Энергоинвест". Оно не получало лимиты топлива из-за многомиллионного долга перед "Нафтогазом".

Бардак в Смеле пришелся на руку скучающему в Киеве Михеилу Саакашвили. Он нагрянул в провинцию, чтобы поддержать реноме борца с коррупцией и помощника всех обездоленных.

16 ноября, во время очередного приезда Саакашвили, депутаты проголосовали за отставку исполняющего обязанности мэра Виктора Федоренко, руководителя городской ячейки БПП.

И.о. мэра Смелы Виктор Федоренко (по центру) вряд ли был доволен инспекциями Саакашвили. Смела, 13 ноября 2017 года фб михеил саакашвили

20 ноября новым секретарем горсовета выбрали Константина Синегуба, возглавлявшего налоговую инспекцию Смелы. Со своей стороны, Виктор Федоренко наложил вето на свою отставку и продолжает называть себя легитимным руководителем.

Кто победит и станет ли легче от этого местным жителям?

"Хуже баб"

Девушка с мощной косой ниже колен и в белой одежде с орнаментом. Вскинутые вверх руки разламывают надвое черную вражескую стрелу. У этого символа Смелы (по легенде, отважная безымянная героиня погибла в бою с татарами) замер пенсионер Константин Петрович.

В одной руке у него – пакет с картошкой и луком. Во второй он держит сигарету, выкуренную до самого фильтра. Мужчина оценивающе рассматривает изваяние, переводя взгляд с лица на грудь, и дальше – вниз.

– Эх, красивая мощная баба,– вздыхает Константин Петрович.– Нам бы такую во власть, она бы быстро порядок навела. К мужикам тем в горсовете у меня доверия больше нет. Хиленькие они совсем. Хуже баб.

"Красивая мощная баба". По легенде, отважная безымянная героиня, символ Смелы, погибла в бою с татарами

Всего несколько дней назад в квартире у Константина Петровича начала теплиться жизнь. Несмотря на запуск котельных, которые простаивали фактически месяц после официального начала сезона, комфортным климат в его жилище не назовешь.

– Не Африка,– констатирует он. – Сын подарил мне масляный обогреватель, его вот и включаю, свет накручиваю. А все почему? Хозяйственника нет. Федоренко порядок не мог навести два года. До него еще двое были, тоже недолго куролесили. Теперь нового ждут. А толку? Народ уже и не верит, что в Смеле что-то изменится.

– Тут что-то хорошее начинает происходить, когда только дело идет к выборам, и нужно голоса собрать,– отмечает Неля Чернай, заведующая дошкольным учебным заведением №2. – А в остальном – сплошные проблемы.

Она приглашает в старое здание 37-го года постройки. В ее кабинете расположены увядшие от холода цветы. На заведующей теплая меховая жилетка. В глазах – экзистенциальная печаль.

Отопление в садике появилось 17 ноября, но и спустя несколько дней температура в группах – от 16° до 18°, при норме 20°-22°.

– При 6 градусах внутри здания мы собирали детей в одной спальне, ставили два обогревателя, – вспоминает она.

Неля Чернай, заведующая дошкольным учебным заведением №2

Неля Чернай жалуется: последние несколько лет из Смелы уезжают толпами – кто в Россию, кто в Польшу. Официально здесь проживают до 70 тысяч человек, но старожилы предлагают отнимать от этой цифры 20-25 тысяч.

В Смеле мало работы и нет нормальных условий для досуга. Надежды на светлое будущее тоже пока так и не оправдались.

В местном "белом доме" за пять лет успели смениться четыре руководителя. Никто из них не доработал до конца срока и не решил хотя бы частично проблем города.

– Какая-то постоянная анархия, нет никакого просветления,– возмущается Чернай. – Смела все дальше депрессирует. Люди вечером на улицу не выходят. Моя дочка Маруся говорит: "Мама, ну почему же здесь так скучно жить?!.."

Театры, развлекательные центры – это не про нас. Строят только кабаки, ломбарды и секонд-хенды. Не осталось ни одного крупного предприятия. Для меня загадка, как они наполняют бюджет (в городе с населением до 70 тысяч он составляет без субвенций около 200 миллионов гривен – УП).

Бесплатная медицина

Специализированная медико-санитарная часть №14 претендует на звание самой скандальной достопримечательности современной Смелы. О существовании этой больницы в Киеве узнали 10 ноября, когда ее работники разбили палатку и заночевали у Кабмина.

В это сложно поверить, но здешние медики с 1 января 2017 года работают без зарплат. В этом году из учреждения уволились 48 из 167 работников. При этом каким-то чудесным образом удалось сохранить основной костяк энтузиастов.

– Мы – единственное такое учреждение в Украине,– улыбается Наталья Колобовникова, исполняющая обязанности начальника СМСЧ №14. – По закону, все медсанчасти кабмин передал на местные бюджеты. Но горсовет не включил нас с 1 января в финансирование. Власть занималась уничтожением СМСЧ. Кому-то просто приглянулись наши здания.

Наталья Колобовникова, исполняющая обязанности начальника СМСЧ №14

Кроме денег, здесь нет электричества (больница работает на генераторах), а отопление включили только 22 ноября. До недавних пор пациенты даже кардиограмму делали в зимней одежде.

После пикета в Киеве проблему СМСЧ №14 пообещали решать на уровне Кабмина, пригрозив всем виновным прокуратурой.

И.о. мэра Виктор Федоренко, снятый с должности депутатами, от критических стрел медиков в свой адрес увертывается. Говорит – "сами виноваты".

– СМСЧ №14 – это госпредприятие Минздрава, все люди которого числятся в Киеве. Медчасть создавали специально для нашего радиозавода, который давно развалился. Мы дали согласие на их финансирование, но с условием, что они должны были решить, с кем они будут.

Мы готовы были принять их в коммунальную собственность. Попросили написать соответствующее письмо. Они отказывались, потому что мы получили бы влияние на их руководство и управление больницей,– так комментирует ситуацию Федоренко.

Грузинский след

Со своей отставкой Виктор Федоренко не смирился. Через неделю после переполоха в городе по-прежнему называет себя законным и.о. мэра Смелы.

– Решение нелегитимное. Приехал Саакашвили, в зале – "Нацкорпус". Привезли дедушек, бабушек автобусами со всей области. Депутатов собирали по домам, под давлением заставляли их голосовать. Перекрыли две дороги в городе, сказали, что не разблокируют, пока не проголосуют за мою отставку.

И это – законное снятие? Они устроили переворот в городе. Поэтому я наложил вето на решение депутатов,– объясняет он УП.

Федоренко утверждает, что уходить с должности не собирается. Впереди – судебные разбирательства.

– Моя позиция такая: я – законный,– говорит Федоренко. – Сейчас хочу наделить полномочиями первого заместителя и уйти в отпуск, чтобы не будоражить людей. Дальше пусть свое слово скажет суд.

Если решение сессии было правильным, я уйду. Если нет – нужно садиться за стол переговоров, начинать работать.

"Приехал Саакашвили, привезли дедушек, бабушек автобусами со всей области. Депутатов собирали по домам, под давлением заставляли их голосовать. Перекрыли две дороги в городе". Отставленный Виктор Федоренко считает это переворотом фб михеил саакашвили

Пока же глобально решать проблемы в городе, похоже, некому.

Комментируя срыв отопительного сезона, виновным Федоренко называет руководство компании "Энергоинвест".

– Я начал бороться с ними. Поднял АТОшников. "Энергоинвест" – богатая компания. За ними Фирташ стоит. Мне, простому украинцу, бороться с Фирташем очень тяжело. У них 190 миллионов долгов, и они хотят переложить свои проблемы на плечи жителей города, – рассказывает Виктор Федоренко.

Формально конечным бенефициарием компании является зарегистрированная в Донецке Юлия Мартынова. Она же числится в собственниках компании "Шепетовка Энергоинвест".

Шепетовка и Смела в этом году оказались в идентичной ситуации. В районном центре Хмельницкой области так же, как и в Смеле, в свое время котельни были отданы в концессию предприятиям Мартыновой. А теперь оба городка оказались без отопления из-за нежелания предприятий расплачиваться по долгам с "Нафтогазом".

Примечательно, что в обеих компаниях среди основателей числится предприятие "Коммунальные системы Украины", у которого в бенефициариях также присутствует Мартынова.

В то же время, в августе 2015 года движение "Честно" связывало эти компании с Андреем Карпенко, который является лидером партии "Сила громад".

Согласно информации на сайте партии, она имеет ячейки в Запорожье, Ровно, Смеле и Шепетовке. В Смелянском горсовете она представлена тремя депутатами, а членом Шепетовского горсовета от "Силы громад" является Александр Пустовойт.

В Едином государственном реестре юрлиц человек с таким же именем и фамилией числится руководителем упомянутой "Шепетовка Энергоинвест".

В "Смела Энергоинвест" оправдываются: долги накопились в течение нескольких лет, и сейчас компания ведет переговоры с "Нафтогазом" о механизме реструктуризации или поэтапного погашения.

– Задолженность образовалась, потому что в прошлые годы была большая разница между установленным НКРЭ тарифом и экономически обоснованным, – утверждает Илья Шулика, замдиректора по юридическим вопросам "Смела Энергоинвест". – Эту разницу с бюджета не возмещали. Долги перед поставщиками не только в Смеле. Они по всей Украине. Например, в Мариуполе – 900 миллионов задолженности. Но почему-то именно в Смеле возникли политические баталии.

На вопрос, образовался ли долг компании в результате коррупционных схем, Шулика отвечает: "На улице всегда что-то говорят... Принадлежит ли предприятие Фирташу? Не готов сказать. Лично я с ним лично не знаком, никогда в жизни не видел".

"Грандиозные планы"

Пока Виктор Федоренко называет себя легитимным, в его кабинете хозяйничает группа депутатов. В кулуарах их называют "временным правительством". Под портретом президента Порошенко и картиной с изображением Киево-Печерской Лавры пустует кресло, в котором недавно сидел Федоренко.

Депутаты сидят напротив, за столом переговоров. Обсуждают последние события в городе.

– С Федоренко у нас не получалось диалога, – говорит Виталий Федун из "Батькищины". – Было много причин, по которым мы его отстранили. Проблемы с больницами, закрытие "через колено" двух школ. Невыплата зарплат СМСЧ №14.

По словам депутатов, снятие Федоренко никак не связано с приездом Саакашвили. Мол, до этого они боролись с мэром уже много месяцев. Последней каплей был срыв отопительного сезона.

Смелянские депутаты: Виталий Федун, "Батькивщина" (по центру), Петр Абажей, "Аграрная партия" (справа)

– Не так страшен "Энергоинвест", как те, кто должен его контролировать. Контролировать должен горсовет и мэр. А он от этого процесса отстранился. Думаю, были какие-то договоренности, чтобы на что-то закрывать глаза, – предполагает Петр Абажей из "Аграрной партии".

Теперь в мэрии ждут того, на кого можно переложить ответственность за происходящее.

Константин Синегуб, избранный новым секретарем, должен в ближайшие дни утрясти все вопросы, чтобы вступить в должность. Он готовится к роли очередного исполняющего обязанности городского головы.

То ли спасителя, то ли камикадзе.

– В судах мы выиграем, потому меня выбрало большинство, – делится он планами с УП. – Что касается первых шагов... У меня большой опыт работы в налоговой. Поэтому первое, что буду просить, – проверить использование бюджетных средств.

Планы у меня грандиозные. Не знаю, насколько меня поддержат депутаты, горожане. Главное сейчас – бесперебойное отопление.

– Все только начинается,– продолжает Синегуб. – Я знаю, что лимиты газа выделены пока до 1 декабря. Да, влиять на хозяйственные отношения "Энергоинвеста" и "Нафтогаза" тяжело.

Но, думаю, мы должны добиться того, чтобы было решение суда о запрете отключения от газа в зимний период. К тому же, у нас появилась активная громада, которая может постоять за себя.

До счастья далеко

Смелянская активистка Наталья Дьяченко говорит, что с глобальными переменами в городе пока придется потерпеть. Счастье быстро не наступит.

– Они работали и продолжают работать по традиционным схемам. Заводят свои фирмы на подряды по установке пластиковых окон, ремонту дорог, укладки тротуарной плитки. Все это делают по завышенным ценам. У Федоренко до сих пор свои замы в горсовете и директора в коммунальных предприятиях,– делится Дьяченко.

По ее мнению, в тупике, где оказалась Смела, во многом виноваты сами местные жители.

– Избиратель всегда платит за свои ошибки. На всех предыдущих выборах пакеты с едой, гречкой раздавали тысячами. Коллапс, который сейчас наступил, – итог таких бездумных поступков. Может, в следующий раз люди хорошо задумаются, прежде чем отдавать свой голос, – надеется Дьяченко.

Местный бизнесмен Сергей Мицкевич иллюзий не питает. Дно, по его словам, еще не нащупали.

– Нам еще предстоит пройти этот путь, чтобы стало еще хуже,– уверен он. – Все, что сейчас происходит, – цветочки. Основная проблема Смелы – здесь нет хозяина. Есть только 36 депутатов со своими амбициями, неграмотностью в отдельных моментах, которые колошматят город.

Посмотрите, что творится не только в Смеле – по всей стране! Кошмар. Просто кошмар. У каждого своя правда. Нас поделили еще на большее количество церквей, группировок. Вопросы решаются только силой или интригами.

Сергей Мицкевич, местный бизнесмен

Пока в горсовете Смелы ломают копья в борьбе за власть, жизнь течет своим чередом. В будний день на рынке людно. Здесь много пенсионеров, которые пришли потратить последние деньги, обсудить температуру в квартирах и перипетии "дворцового переворота".

– Слыхали, Федоренко с деньгами утек из города? – пересказывает последние сплетни женщина преклонного возраста. – Сел на вертолет и улетел. Как тот, зараза, Янукович.

– Эх, Семеновна, ты же взрослая женщина. Шутишь, наверное. Где ты тут в Смеле хоть раз вертолет видела?! Никуда он не улетал. Он в мэрию ходит, как ни в чем не бывало, – парирует пожилой мужчина.

– Вертолет – не вертолет... Мог и на поезде уехать, – не сдается старушка.

– Да пусть бы и уехал, да подальше, – подключается к разговору еще одна прохожая. – Я бы их всех собрала, посадила в один вагон, и – ту-ту! Сколько ж можно издеваться над нами?

– Сталина на них нет! – говорит старушка, перекрестившись и вскинув глаза в небо.

– Бог с тобой, Семеновна, – машет рукой пенсионер. – Забудь ты про своего Сталина. На дворе давно ХХІ век… Хоть и живем, как в каменном.

Евгений Руденко, УП

Фото: автора