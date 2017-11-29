Android Pay в Україні: розвінчуємо 5 міфів про оплату смартфоном

1 листопада 2017 року Google у партнерстві з Mastercard і ПриватБанком запустили в Україні глобальний сервіс Android Pay. Нещодавно додаток став доступним і для клієнтів Ощадбанку. І ще ряд банків в Україні готуються впроваджувати Android Pay. Тож усе більше українців можуть розраховуватися за товари та послуги за допомогою власного смартфона у лічені секунди.

Радіти можна не лише тому, що додаток таки запрацював в Україні, а й тому, що наша країна стала 15-ю у світі (!), де Android Pay надає користувачам можливість робити оплати смартфоном безконтактно у фізичних торгових точках.

Є ще одна причина порадіти за Україну. Після неприходу PayPal в Україну, здавалося, дарма чекати нових гравців у цьому секторі. Але гучний запуск Android Pay в Україні довів відкритість українського ринку до міжнародних великих компаній, а з іншого боку – привабливість країни для останніх.

Та не обійшлося і тут без притаманного українцям песимізму. Дискусія у соцмережах показала, що поруч із прихильниками нового сервісу знайшлися і скептики, і ми вирішили озвучити та розвінчати головні міфи щодо Android Pay.

Реальність vs Міф 1. Оплата телефоном з Android Pay – це безпечно небезпечно

"Що робити, якщо мій телефон викрадуть?", "шахраї можуть списати гроші за допомогою мобільного термінала, просто притуливши його до сумки з телефоном? …" – подібних запитань в мережі інтернет досить багато. Насправді ж на всі ці питання відповідь дає елементарний фінансовий лікбез.

По-перше, запуск Android Pay в країні став можливим зокрема і завдяки глобальній цифровій платформі токенізації Mastercard Digital Enablement Service (MDES), раніше запущеній в Україні, з якою працює компанія Google у світі. Платформа дає змогу перетворити NFC-пристрій з підключенням до інтернету на безпечний платіжний інструмент. Сам додаток не зберігає та не відображає дані про вашу карту. Відповідно, коли ви здійснюєте оплату через Android Pay, номер картки нікуди не надсилається – натомість використовується спеціальний унікальний номер (токен) для операції, що забезпечує максимальний рівень захисту платіжної транзакції.

По-друге: навіть якщо уявити, що хтось підійшов до вас і має на меті зняти кошти зі смартфона за допомогою термінала, то все одно для проведення операції потрібно тримати телефон максимально близько (навіть не через кишеню і не через сумку) … Крім того, термінал повинен бути зареєстрований. А викрадати ваші дані за допомогою зареєстрованого термінала – це як зчитувати дані з вашої картки із відкритим паспортом у руках.

По-третє: для роботи додатку достатньо активувати телефон, та якщо сума платежу за карткою Mastercard перевищує 100 грн, необхідно буде розблокувати телефон, тобто верифікувати користувача. Тут вже вам обирати: чи це буде графічний ключ, чи розблокування за відбитком пальця, чи ж цифровий код. Саме тому не рекомендуємо користувачам Android Pay встановлювати дуже прості ключі та паролі (одразу відкиньте геніальні варіанти типу "0000").

Ну і по-четверте, навіть у разі втрати телефону у вас завжди є можливість із будь-якого пристрою через власний обліковий запис Google заблокувати викрадений смартфон, що відповідно видалить всі ваші особисті дані з девайсу, або ж звернутися до свого банку для блокування цифрової карти в телефоні.

Реальність vs Міф 2. В Україні значна кількість мало терміналів із можливістю безконтактної оплати NFC-смартфонами

Головними передумовами приходу в Україну Android Pay були зрілість фінансового сектору та розвинена мережа прийому безконтактних платежів. Офіційний запуск Android Pay в нашій країні засвідчив, що ми таки відповідаємо цим умовам.

Інфраструктура безконтактних платежів в Україні постійно збільшується. Сьогодні це: і торгово-сервісна мережа, де, за оцінками експертів, вже понад 60% терміналів є безконтактними, і, завдяки Mastercard і партнерам, столичне метро, і фунікулер, і швидкісний трамвай у Києві, і автобуси, і паркомати, і фестивалі, і "розумна" безготівкова школа й незабаром перший "розумний" університет, і навіть вендингові апарати.

Згідно з даними НБУ, кількість безконтактних карток зростає у сім разів швидше, ніж звичайних банківських. А новітні технології сприймаються українцями краще, ніж у країнах Заходу. Логіка проста: попит обов’язково породжує пропозицію. Тому природно, що кількість безконтактних терміналів в Україні буде зростати й надалі.

Що ж до скепсису щодо NFC-телефонів, то ситуація нагадує скепсис відносно перших телефонів з кольоровим екраном. Те, що здавалося спочатку несуттєвою характеристикою, досить швидко стало must-have для кожного споживача.

Реальність vs Міф 3. Користування додатком – безкоштовне платне

Завантаження та використання Android Pay цілком і повністю безкоштовне. Знаходите офіційну версію додатку в Play Market, завантажуєте на свій смартфон, оцифровуєте картки в додатку – і все. Під час безпосередньої оплати товарів та послуг із Android Pay жодні додаткові комісії не застосовуються.

Більше того, зважаючи на популярність додатку за кордоном та чималу кількість спеціальних пропозицій за таким видом розрахунків, а також активне бажання українських банків впроваджувати Android Pay, зовсім незабаром варто чекати купу бонусних та подарункових акцій. Тобто користування додатком буде не просто безкоштовним, але і вигідним.

Реальність vs Міф 4. Оплата телефоном з Android Pay – це зручно складно

Аби розрахуватися за товари чи послуги, варто зробити 2 прості кроки: активувати екран девайсу і просто піднести його до терміналу.

У всьому світі розповсюдження смартфонів змінює підхід людей до розрахунків. За даними дослідження Impact of Innovation від Mastercard, понад 90% споживачів використовують свій смартфон частіше, ніж будь-який інший ґаджет. В Україні рівень проникнення смартфонів складає 44%, а вже у 2020 році експерти прогнозують показник у 71%. Дослідження також свідчать, що вже сьогодні 72% українців готові оплачувати покупки зі смартфонів: з ними українці проводять понад 4 години щодня.

Можна забути вдома гаманець, навушники, парасолю, але без мобільного складно уявити повноцінний день. Тому телефон завжди з нами і під рукою. Розрахунки з Android Pay займуть буквально кілька секунд, при цьому достатньо тримати телефон в руках, тож немає необхідності шукати гаманець та витягати картку з нього для оплати.

Ще однією зручністю додатку є його універсальність. У ньому можна зберігати картки будь-яких банків, що підключилися до Android Pay. Наразі сервіс доступний для клієнтів ПриватБанку та Ощадбанку, але вже ряд інших банків заявили про свої наміри активувати його для своїх клієнтів найближчим часом.

До речі, додати до електронного гаманця можна будь-які картки, в тому числі й небезконтактні – і використовувати їх для безконтактної оплати.

Реальність vs Міф 5. Додаток Android Pay – це просто незрозуміло

Для того, аби користуватися Android Pay, потрібно знати зовсім небагато і виконати прості кроки.

Що необхідно мати:

смартфон з операційною системою Android 4.4+ (заходимо у налаштування телефона, обираємо останню вкладку – "Про телефон" і звертаємо увагу на рядок "Версія Android"); влаштований у смартфон NFC-чип (перевірити наявність чипу теж просто: заходимо у налаштування телефона, знаходимо вкладку "Бездротові мережі" натискаємо "Ще"; якщо NFC-чип таки влаштований у ваш пристрій, то на відкритій сторінці налаштувань з'явиться пункт "NFC" та кнопка його увімкнення); картку Mastercard або іншої платіжної системи від ПриватБанку чи Ощадбанку (* згодом електронний гаманець Android Pay планують впроваджувати й інші банки в Україні);

Що необхідно зробити:

безкоштовно встановити додаток Android Pay зареєструвати власний обліковий запис у додатку (кілька елементарних кроків); додати банківські картки, якими бажаєте розраховуватися.

На що звернути увагу:

перевірте, чи активований у вас NFC-чип;

не забудьте встановити розблокування телефону за допомогою відбитку пальця, PIN-коду чи графічного символу;

перевірте баланс на картці (система стягує біля 6 грн для верифікації, які потім повертаються на баланс);

перевірте, чи має додаток Android Pay доступ до необхідних функцій телефона (вкладка "Дозволи" у програмних налаштуваннях);

зверніть увагу, що Android Pay не працює зі смартфонами із root-правами або розблокованим бутлоадером (Google піклується про безпеку ваших безконтактних платежів, і відповідно не готовий і не може відповідати за систему, у яку втручається сторонній розробник); перевірити, чи немає на вашому смартфоні root-прав можна за допомогою додатку Root Сhecker.

Висновки

Android Pay таки прийшов в Україну, що засвідчило технологічну готовність ринку, його потенціал і створило для українців ще більше можливостей для безготівкових оплат – смартфоном. Так, послуга, очевидно, поки доступна не всім: потрібен NFC-телефон з операційною системою Android, та й поки скористатися нею можуть тільки клієнти кількох банків.

Однак, зважаючи на бум цифрових платежів, зацікавленість споживачів і банків у такому виді розрахунків, – перспективи розвитку послуги чималі. За словами Віри Платонової, генерального директора Mastercard в Україні, Молдові, Грузії та країнах Центральної Азії, діджитал-платформа компанії MDES, що робить можливими NFC-оплати смартфоном і з якою працює і Google, за рік продемонструвала ріст кількості розрахунків у понад 100 разів[1] у світі.

"Найбільше так розраховуються у Великобританії, Канаді, Польщі, Росії та США. Ми впевнені, з відкритістю українців до інновацій Україна має всі шанси стати однією з країн-лідерів за популярністю оплат зі смартфона", — додала Віра.

[1] Дані Mastercard: з червня 2016 по червень 2017