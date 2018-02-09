Мир в ім'я війни

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Павло КазарінПавел Казарин
П'ятниця, 9 лютого 2018, 14:00
un.org

Волкер и Сурков спорят о миротворцах на Донбассе. Нам кажется, что голубые каски вдоль границы положат конец войне.

Забывая о том, что они могут лишь спровоцировать новую.

Давайте представим, что Москва соглашается на требования Киева. Миротворцы приходят на восток. В миссии нет россиян и их прямых союзников. Захарченко, Пасечник и прочие исчезают. Москва выводит технику и солдат. Добровольцы сбегают сами. Контроль над границей у голубых касок.

А что дальше?

А дальше оказывается, что свою часть Минских соглашений Москва выполнила. И мяч уже на стороне Украины. Которая теперь должна проводить выборы, объявлять амнистию и давать региону особый статус.

И в этот момент по всей стране политики и обыватели начинают рыть окопы.

Одна часть граждан – проукраинская, патриотическая и прошедшая через фронт – начинает говорить о том, что "Донбасс – наш", и его нужно возвращать.

А другая – точно такая же проукраинская, патриотическая и тоже прошедшая через фронт – говорит, что сражалась не за возвращение Донбасса, а за оборону от "русского мира".

Одни поддержат выделение денег на восстановление региона. Другие назовут эти средства репарациями и потребуют не забирать бюджет у Черновцов ради Луганска.

Одни будут за амнистию, которая "перевернет страницу". Другие – за расплату для коллаборационистов.

Одни поддержат выполнение Украиной своих обязательств. Другие насмерть будут стоять против любых автономий.

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На Донбассе перестанут стрелять. И появятся те, кто скажут, что в состоянии мира Украине не нужен раздутый военный бюджет. Что армию можно сократить, а армейские траты – пересмотреть.

В том, что ЕС решит снят санкции с РФ сомневаться не приходится. Санкции к Крыму не привязаны. Среднестатистическому немцу сложно будет понять, почему его бюджет должен недополучать деньги, если Россия выполнила свою часть обязательств.

И теперь ЕС будет давить уже на Киев – всеми своими финансовыми рычагами. Усиливая и без того зарождающийся украинский евроскепсис.

А следом дискуссия о санкциях возникнет и в Украине. Появятся те, кто выступят за их отмену и возобновление торговли. Они будут оправдывать торговые связи целесообразностью. Экономический цинизм объявят залогом выживания.

На освобожденный, но все еще неподконтрольный Донбасс вернутся олигархи. Те, у кого остались там активы.

Они снова захотят превратить регион в фундамент своего выживания. Родят новые партии – для "униженных и оскорбленных". Тем более, что грядку для "региональной идентичности" боевики удобряли несколько лет.

Мир всегда сложнее войны. Каждая из этих дискуссий рискует разделить тех, кто еще недавно был под одну сторону баррикад.

И у каждого на знаменах будут погибшие на фронте. "Они погибали (не) за то, чтобы…".

Мертвых всегда удобно делать идеологами. Они уже не возразят.

Нам снова предстоит договариваться самим с собой о самих себе. И мы должны быть готовыми к тем дискуссиям, которые ворвутся в наш быт.

Любое изменение статус-кво нарушает сложившийся консенсус. А уж тем более, если речь идет о том, где заканчивается Украина.

Победа не всегда закапывает старые окопы. Иногда она роет новые.

Павел Казарин, для УП

Теми: Донбас війна Мінські угоди
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