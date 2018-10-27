Батьківщина проти холодильника

У них – шпион, у нас – разведчик. У них – бандит, у нас – партизан. У них – паническое бегство, у нас – тактическое отступление.

Этот набор двойных стандартов, сопровождающий любые военные конфликты, можно дополнить еще одной парой. У них – телевизор и холодильник, у нас – Родина и колбаса. Гибридное противостояние Украины и России продемонстрировало это во всей красе.

Неприятельские будни принято описывать как борьбу телевизора с холодильником; трескучей имперской пропаганды с объективными материальными проблемами.

В телевизоре – Путин, "Крымнаш", вставание с колен и бряцание ядерным оружием. В холодильнике – санкции и контрсанкции, обесценивание рубля, падение жизненного уровня и повышение пенсионного возраста.

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В то же время отечественные будни описываются как борьба между Родиной и колбасой; между высокими ценностями и низменными инстинктами.

С одной стороны – историческая схватка с Москвой, отстаивание суверенитета и национальное строительство. С другой – экономические проблемы последних лет, девальвация гривни, растущие цены и коммунальные тарифы.

И здесь все с точностью до наоборот: первоочередная забота граждан о колбасе считается безумным и безответственным инфантилизмом, а готовность жертвовать всем ради Родины – признаком взрослости и трезвого рассудка.

Но, как ни соблазнителен взгляд на вещи свозь призму двойных стандартов, нужно считаться с реальностью. А реальность такова, что в обоих случаях речь идет об одном и том же процессе.

О выборе между личными интересами и предполагаемыми интересами страны. О столкновении условного "холодильника" с условной "Родиной".

Да, украинская Родина защищается, а российская – атакует, но и наша оборона, и их нападение привязаны к экономике и благосостоянию граждан.

В теории рецепт украинской победы очень прост. Украинцы обязаны стойко переносить все тяготы и невзгоды, а россияне должны болезненно реагировать на любое ухудшение экономической ситуации.

В конце концов обнищавшей России, сотрясаемой социальными волнениями, станет не до нас, и Киев выиграет гибридную войну. Хэппи-энд.

Однако на практике ожидаемый российский коллапс все не наступает, и по уровню народного недовольства РФ так и не превзошла Украину.

Едва наши пассионарии успевают порадоваться падению рубля – как следует очередное ослабление гривни. Только отпразднуешь повышение пенсионного возраста в России и досаду тамошних обывателей – как в Украине повышаются цены на газ, и раздосадован уже отечественный обыватель.

Не успеешь поиздеваться над одураченными россиянами – как приходится клеймить отсталых украинских пенсионеров и несознательную молодежь. И это вполне предсказуемо.

Можно наслаждаться крикливой пропагандой; приписывать противнику все мыслимые пороки, а себе – всевозможные достоинства; рассуждать о вековой ущербности россиян и о казацком духе украинцев.

Но в действительности обыватели, живущие в разных странах, весьма схожи друг с другом.

Тем более похожи жители Украины и России, вышедшие из одного советского инкубатора и разошедшиеся в разные стороны относительно недавно. Поэтому рассчитывать на радикальную разницу приоритетов во время выбора между холодильником и Родиной, увы, не приходится.

Человеческий фактор в затяжном украино-российском противостоянии не дает явных преимуществ ни одной из сторон. Зато имеются другие факторы, объективно играющие на руку нашему противнику.

Россия лучше приспособлена для длительного существования в формате осажденной крепости.

С одной стороны, у Москвы больше ресурсов, и российская экономика изначально мощнее: на пятом году войны украинцы продолжают ездить на заработки в РФ, а не наоборот.

С другой стороны, российская оппозиция, апеллирующая к материальным проблемам, давно маргинализирована и скована авторитарными порядками.

А в Украине повестка "холодильника" активно эксплуатируется самыми разными силами: от непредсказуемой госпожи Тимошенко с популистским "Новым курсом" до откровенно прокремлевских политиков, обещающих стране мир и достаток.

И уже сейчас исход президентских и парламентских выборов внушает серьезные опасения.

Вывод ясен: Украина едва ли способна победить Россию в состязании пустых холодильников, где ставка сделана исключительно на Родину.

И если в исторической перспективе мы надеемся восторжествовать над северным соседом, у нас есть лишь один реальный путь к победе. Не вытеснение условного "холодильника" условной "Родиной", а устранение противоречий между первым и вторым.

Нынешняя Россия предлагает населению пушки вместо масла – следовательно, противостоящая ей Украина должна предлагать и пушки, и масло.

Опираться не только на голый патриотизм, но и на естественные материальные стимулы. Думать не только об армии, но и об обывателях, содержащих армию.

Предоставить осязаемую перспективу роста не только человеку в камуфляже или профессиональному пропагандисту, но и обычному гражданину. А это невозможно без свободной экономики и защищенных прав собственности.

Без независимых судов. Без сокращения регуляторных функций государства и, соответственно, устранения разорительных коррупционных схем.

"Оборона важнее экономических свобод", "Национальная безопасность важнее борьбы с коррупцией", "Украинская идентичность важнее инновационного развития", "Главное – затянуть пояса, стиснуть зубы и выстоять, а остальным займемся потом".

Подобные мантры страна слышит уже не первый год. И с каждым годом становится все очевиднее, что перед нами классическая ложная дилемма.

Потому что в наших реалиях экономические свободы – это необходимое условие успешной долговременной обороны.

Борьба с коррупцией – важнейший элемент национальный безопасности.

Динамичное развитие – залог сохранения украинской идентичности. И, раз за разом откладывая все перечисленное "на потом", Украина существенно уменьшает свои шансы выстоять.

Михаил Дубинянский