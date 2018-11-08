17 кг золота, катакомби і саркофаг. Які таємниці приховує Одеська Опера

250 тысяч посетителей в год, 643 сотрудника, современные технологии, идеальная акустика и титул одной из самых выдающихся достопримечательностей Восточной Европы. Этой осенью Одесский Национальный театр оперы и балета отметил свое 131-летие.

Почему Оперу сравнивают с кораблем, как бандит Япончик извинился перед Шаляпиным, где брали лед для охлаждения театра и чем ему помогли советские зеки – в репортаже "Украинской правды".

В 2007 году с подачи нардепа Николая Томенко Украина выбирала "Семь чудес Украины". Тогда в список лучших историко-культурных памятников страны Одесская Опера не вошла.

Результаты всеукраинского голосования в Одессе вспоминают до сих пор. С недоумением и обидой.

– Американский журнал Forbes включил нас в список 11 самых интересных достопримечательностей Восточной Европы. Получается, мы сами не ценим свои достижения, свое достояние, – говорит Вадим Бащун, замдиректора театра.

Этой осенью Одесский Национальный театр оперы и балета отметил свое 131-летие все фото: ельдар сарахман

За свою историю Одесская Опера пережила две глобальные реконструкции. Проседать здание начало еще в начале 20 века – из-за грунтовых вод и огромного каменного валуна, на котором оно стоит, и который "плывет" в сторону моря.

В 50-ых по периметру театра пробили шурфы и залили жидкое стекло для укрепления грунта. И только через 10 лет приступили к реставрации. Использовали 10 кг сусального золота и потратили больше 4 миллионов советских рублей.

Разрушение оОдесской Оперы продолжилось в начале 90-х.

Во время новой реконструкция 1996-2007 по периметру театра вбили 1 800 свай. Сваи могли оплатить все желающие. Среди спонсоров оказались, в частности, артисты София Ротару и Михаил Жванецкий, политики Сергей Кивалов, Валерий Пустовойтенко и даже нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На последнюю реставрацию ушло до 50 миллионов долларов и около 7 кг сусального золота.

Япончик, Шаляпин и "казнь" на сцене

Замдеректор театра: Американский журнал Forbes включил нас в список 11 самых интересных достопримечательностей Восточной Европы

Среди множества одесских легенд есть и такая: в бурный и буйный 1917-й год великого артиста Федора Шаляпина, приехавшего в город с гастролями, нагло обокрали.

По одной из версий маэстро обчистили в гостинице, в которой он остановился. По другой – оставили в исподнем прямо посреди улицы.

Новость о дерзком ограблении разлетелась по Одессе быстрее революционных депеш. Аристократы шептались: "Это дело рук людей Мишки Япончика".

Говорят, у налетчика Мойше-Якова Вольфовича Винницкого (так на самом деле звали Япончика) были свои воровские принципы: не обижать бедняков, врачей и людей искусства. Поэтому обвинения в свой адрес "одесский Аль Капоне" воспринял невероятно пылко и изобретательно.

Среди множества одесских легенд есть и такая: в бурный и буйный 1917-й год великого артиста Федора Шаляпина, приехавшего в город с гастролями, нагло обокрали

Вора, позарившегося на имущество уважаемого артиста, Япончик отыскал без труда. Он заставил провинившегося разучить арию Мефистофеля из "Фауста" и спеть в Одесской Опере перед выступлением Шаляпина.

Играл оркестр, вор силился петь. Люди Япончика, хихикая, ходили по залу с подносами. Любезно раздавали опешившим зрителям яйца и помидоры, которые задорно летели на сцену.

– "Певцу" затем вручили швабру и тряпку. После того, как он публично извинился и убрал за собой, выступать вышел Шаляпин, – рассказывает Павел Горбешко, экскурсовод и знаток истории Одесской Оперы.

Этот эпичный эпизод из жизни театра Горбешко вспоминает, стоя на мозаичном паркете, уложенном в бельэтаже оперы в 1887 году.

– Паркет неплохо сохранился. Пережил три реставрации. Еще раз его можно восстановить, но потом счищать будет нечего.

Больше всего он пострадал в последнее время. От такого достижения цивилизации, как дамские шпильки, – улыбается Горбешко, указывая на созвездие крошечных точек в полу, и затем подводит к огромному зеркалу.

– Сохранилось два таких со времен постройки здания, – поясняет Горбешко. – Сделаны из уникального венецианского стекла. Обычно с годами зеркала темнеют, "текут". С этим за 131 год ничего подобного не произошло.

Глядя в зеркало, кажется, что можно пройти сквозь него, оказаться по ту сторону

У него особые глубина изображения, объем, насыщенность. Современный 3-D эффект рядом с ним отдыхает.

Эти слова – не так уж и далеки от правды. Глядя в зеркало, кажется, что можно пройти сквозь него, оказаться по ту сторону. Рядом с Шаляпиным, Мишкой Япончиком и всей одесской знатью.

Фельнер, Гельмер и супер акустика

Сегодня Одесский Национальный академический театр оперы и балета, по сути, – уникальный музей и высокотехнологичный памятник зодчеству 19 века.

Александр Первый, вняв мольбе своего друга, выделил на строительство театра – третьего в Российской империи после питерского и московского – 20 000 рублей

Его история началась в 1810 году, когда в Одессе, всего спустя 16 лет после образования города, открыли первый театр. Он появился благодаря скучающему градоначальнику-экспату, французу Арману Ришелье, которого одесситы называли просто – Дюк (герцог).

Александр Первый, вняв мольбе своего друга, выделил на строительство театра – третьего в Российской империи после питерского и московского – 20 000 рублей.

Для Одессы, где тогда проживали всего 12,5 тысяч человек, белоснежное здание в греческом стиле с колоннадами было сродни чуду. Именно о нем в "Евгении Онегине" писал Александр Пушкин:

Но уж темнеет вечер синий,

Пора нам в оперу скорей:

Там упоительный Россини,

Европы баловень – Орфей.

В Новогоднюю ночь с 1872 на 1873 год театр сгорел. По официальной версии – из-за газовой лампы над огромными часами над входом в здание. По неофициальной – во время кутежа "золотой молодежи", которая подкупила сторожа и пробралась в зрительный зал.

В Новогоднюю ночь с 1872 на 1873 год театр сгорел

О том, нужна ли городу новая Опера, одесситы спорили 11 лет. На ее строительстве настоял филантроп-градоначальник Григорий Маразли.

На новое здание выделили фантастические полтора миллиона рублей золотом. 80% этой суммы даровал "генеральный спонсор" граф Михаил Толстой.

– На эти деньги можно было еще два города возле Одессы построить, – говорит Павел Горбешко.

Спроектировали оперу в венском бюро Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера, авторов театров в Вене, Зальцбурге, Праге, Братиславе, Будапеште, Бухаресте, Софии и Черновцах.

Оперу построили за рекордные сроки – с 1884-го по 1887-й. Гельмер и Фельнер на стройке не появлялись, доверив работу местным специалистам.

Фельнер приехал в Одессу только по окончанию стройки. Вручая символический ключ от здания, архитектор воскликнул: "Это – лучший театр в мире!".

На новое здание выделили фантастические полтора миллиона рублей золотом

– Давайте сравним, – предлагает Вадим Бащун, замдиректора театра. – Крайняя реконструкция длилась 11 лет – с 1996-го по 2007-й. А само здание построили всего за три года. Без компьютеров, "айфонов" и прочих чудес техники, представляете?!

– У нас тут 9 этажей вверх, три этажа чердачного помещения, всего – 45 метров до верхней точки купола, – пытается передать масштабы Бащун, жестикулируя руками. – И еще 18 метров вниз – 5 уровней под землей!

В зрительном зале лучшая акустика в мире: в первом ряду партера и в последнем амфитеатра звук одинаковый. Это не субъективные оценки. Доказано специальными измерительными приборами.

Бащун: В зрительном зале лучшая акустика в мире: в первом ряду партера и в последнем амфитеатра звук одинаковый. Это не субъективные оценки. Доказано специальными измерительными приборами

Для идеальной акустики в театре все продумано до мелочей. Особая форма зрительного зала, слой стекла под оркестровой ямой, перегородки между ложами из камыша, арки под потолком – все способствует равномерному распределению звука.

В Одесской Опере до сих пор поют вживую. Без микрофонов, усилителей и звуковой техники.

Рекордная люстра и "телескоп" от зеков

В конце 19-го века начинке Оперы могли позавидовать европейские столицы: паровое отопление, совершенная система вентиляции, гардеробы, туалеты на каждом этаже и даже электричество. Специально для театра на Старопортофранковской улице построили первую в Одессе электростанцию.

В Одесской Опере до сих пор поют вживую. Без микрофонов, усилителей и звуковой техники

– Венскую оперу, нашего извечного конкурента (открылась в 1869 году – УП), в то время еще канделябрами освещали, – рассказывает Павел Горбешко. – Бургомистр Вены прислал в Одессу инженеров, чтобы те посмотрели, как все устроено. Электричество у них появилось только спустя два года.

– То есть Вену удалось "побить"? – уточняем.

– О, этот спор длится со времен открытия театра, – смеется Горбешко. – В Одессе его решили, конечно, по-своему: "Ладно, вы самые красивые в Европе. А мы – самые-самые в мире!".

Высокотехнологичной Одесская Опера остается и сегодня. По бесконечным лабиринтам, расположенным под сценой и партером, можно бродить часами.

Пришедшие на представление зрители даже не подозревают, что под ними находятся многоуровневые катакомбы. Они напичканы современной электроникой, гидравлическими механизмами, поднимающими разные участки сцены, трубами и вентиляционными ходами.

– Здесь, под партером, спрятана телескопическая вышка, – показывает Павел Горбешко. – В полу раздвигаем створки, отсюда выезжает 27-метровая стрела, похожая на пожарную. Ее в 1970-м сделали зеки из колонии города Торжок (Тверская область, РФ – УП).

С ее помощью мы приводим в порядок самую большую в мире театральную люстру.

– Оригинальная, к сожалению, не сохранилась, – продолжает Горбешко. – Во время Второй Мировой ее пытались вывезти поездом румынские войска и сильно повредили.

Самая большая в мире театральная люстра

У нас теперь точная копия. Сделана из такого же богемского хрусталя. Весит 2 тонны 200 килограмм. Высота – 9 метров, 4 метра в диаметре. В ней 214 лампочек и 900 хрусталиков.

Оперный корабль

Где-то глубоко под землей, за крошечной красной дверью, похожей на вход в мир эльфов или люк подводной лодки, скрывается инженерное чудо. Тут – те самые вентиляционные шахты, от которых зависит комфорт в зрительных залах и подсобных помещениях.

Вентиляционные шахты, от которых зависит комфорт в зрительных залах и подсобных помещениях

Всю систему вентиляции, спроектированную и построенную в 1887-м, используют до сих пор. Есть одно лишь отличие.

В 19 веке воздух охлаждали при помощи льда. Его заготавливали зимой, опускали на глубину до 40 метров, в специальные шурфы. Летом лед доставали, развозили в театр, а также по рынкам и домам, где жила знать.

Прохладный воздух разгоняли при помощи большого вентилятора, установленного на чердаке Оперы и работающего от парового двигателя.

Сегодня театр охлаждают два огромных немецких кондиционера, каждый из которых – размером с железнодорожный вагон и может прогнать через себя 60 000 кубометров воздуха в час. Есть тут и холодильные компрессорные установки из Японии.

Сегодня театр охлаждают два огромных немецких кондиционера

+23-25 в теплый период, +20-22 в холодный – эти температурные показатели для зрительного зала 73-летний Григорий Черний, начальник участка холодильных машин и кондиционеров, знает, как "Отче наш".

После того, как 11 лет назад он попал в театр, в его работе практически ничего не изменилось. 35 лет он работал моряком-инженером, отвечал за микроклимат на лайнере "Максим Горький".

– Театр похож на корабль, мы тут, под землей, как в трюме, – делится Черний. – На флоте турист тоже покупает билет, чтобы отдохнуть. Его не волнует, кто и как обеспечивает комфорт. Если весь персонал действует слаженно, то люди остаются довольными.

Григорий Черний: Театр похож на корабль

Таких, как Григорий Черний, в Одесской опере – 280 человек технического персонала. Многие из них пришли сюда из флота.

Зрительный зал – лишь вершина айсберга, который держится на техническом персонале: инженерах, электриках, пожарных, машинистах сцены, осветителях, мастерах по гидравлике и уборщиках.

Сергей Офий: Во время последней реконструкции установили мощные насосы, качающие воды на гидранты

Сергей Офий, техник на насосном участке рассказывает: пожары 1873-го и 1925-го годов, когда из-за короткого замыкания загорелась сцена, научили всерьез относиться к безопасности оперы.

– Рядом с театром, возле фонтана, под землей – резервуар с водой, разделенный на две части по 300 "кубов". Во время последней реконструкции установили мощные насосы, качающие воды на гидранты. По всему театру их 114 штук.

Есть также сплинкерная система из 800 датчиков, которые при температуре от 70 градусов автоматически распыляют воду, – говорит Офрий.

В опере работает и свой, стационарный пожарный пункт, и специальный занавес, в случае ЧП отсекающий от сцены зрительную часть, где много позолоты и дорогостоящих элементов интерьера.

Капсула времени

Современная Опера – как портал в прошлое, переносящий во времена, когда не было ни гаджетов, ни интернета

Во время реконструкции 1996-2007 строители наткнулись на неожиданный привет из прошлого. Когда забивали последнюю из 1 800 свай, уперлись во что-то очень твердое. Препятствием оказался мраморный саркофаг. С металлическим боксом внутри, который оставили здесь во время строительства в 1884-1887 годах.

– Самое поразительное, что на этот привет потомкам наткнулись абсоютно случайно. В "капсуле времени" хранились памятная табличка с именами людей, причастных к стройке, документация, бутылка вина и окаменевший кусок хлеба, – рассказывает экскурсовод Павел Горбешко.

Что хотели сказать нам этой посылкой предки, можно только гадать. Хотя этот ребус можно трактовать и так: правители Одессы 19-го века сумели дать своим современникам и хлеба и зрелищ.

Сегодня в театре, как в намоленном храме, все продолжает жить его богатой историей и судьбами людей, оставивших тут свой след.

Современная Опера – как портал в прошлое, переносящий во времена, когда не было ни гаджетов, ни интернета. Ее особая аура влияет на всех, кто оказывается здесь.

Сегодня в театре, как в намоленном храме, все продолжает жить его богатой историей и судьбами людей, оставивших тут свой след

Аристократическая внешность и безупречная речь. Это – Вячеслав Ушеренко, отдавший театру 50 лет, больше похож на представителя одесской знати 19 века, чем на художника по свету и начальника осветительного цеха.

Он пришел в Оперу в 16 лет и остался здесь на всю жизнь.

– Сейчас устроиться сложнее: нужен диплом, куча справок, – улыбается Ушеренко. – Мне было проще. Пришел, меня спросили: "Утюг хоть раз в жизни разбирал?". Я ответил утвердительно, и меня приняли.

Вячеслав Ушеренко: Лет тридцать назад в театр не пускали в шортах. А сейчас приходят в чем попало. Это упрощает ситуацию. Мне не нравится

За полвека работы со светом Вячеслав Ушеренко сумел досконально разглядеть перемены в зрителях. Оценка их поведения, в общем-то, положительная. Хотя некоторые умудряются покуситься на святое.

– Лет тридцать назад в театр не пускали в шортах. А сейчас приходят в чем попало. Это упрощает ситуацию. Мне не нравится.

Многие во время представления пользуются мобильными телефонами, – вздыхает Ушеренко, но его перебивает объявление по внутренней связи.

– Покваптеся! Сім хвилин до початку репетиції "Турандот"!

О том, что 209-й театральный сезон пройдет c аншлагами, в Одессе не сомневаются. Хотя ностальгируют по "золотым временам", когда город у моря буквально жил представлениями в переулке Чайковского.

Высокотехнологичной Одесская Опера остается и сегодня. По бесконечным лабиринтам, расположенным под сценой и партером, можно бродить часами

– Представьте жаркое лето, 19-й век, – на прощание в театре предлагают включить воображение. – Опера так популярна, что во время спектакля открыты все двери. Прохожие останавливаются, чтобы послушать.

Проходит немного времени, и вы слышите, как арии уже поют продавцы на базарах, чистильщики сапог и биндюжники. Это и есть – сила искусства! А не какой-то блатной шансон.