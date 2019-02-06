Святослав Вакарчук: Як привести до влади політиків нової якості

Кожного дня політики обіцяють нам золоті гори. Особливо – перед виборами.

Більшість сказаного так ніколи і не втілюється у справи. Невиконання обіцянок стало невід'ємною ознакою існуючої політичної культури, яка, немов небезпечний токсин, отруює всю країну. Цьому треба покласти край.

Нам потрібна нова політична культура. Нам потрібна чиста політика.

Ті, хто були при владі протягом останніх 27 років, не спроможні зламати систему, яку самі ж і породили. Щоб запровадити нові правила гри, до влади мають прийти молоді професіонали, люди майбутнього, для яких справедливість та державні інтереси – понад усе.

Разом з тим, нинішні політики теж можуть і мусять спричинитися до справжніх змін. У них є шанс виконати історичну місію – створити і застосувати антидоти, завдяки яким стара токсична політична культура буде знешкоджена.

Одним з таких антидотів у сучасній українській політиці може і має стати новий Виборчий кодекс.

Вже найближчі вибори до парламенту треба провести за повністю пропорційною системою – відкритими регіональним списками з виключно партійним висуванням.

Якщо схематично, то суть цієї системи наступна:

Мажоритарка скасовується як така.

Замість 225 "мажоритарних" округів формуються 27 регіональних, межі яких переважно збігаються з межами областей.

Висувати кандидатів мають право тільки партії.

Для участі у виборах партія формує загальнонаціональний список і обов'язково розподіляє всіх кандидатів з нього по регіональних списках. При цьому один кандидат може бути включений тільки в один регіональний список.

У кожному регіоні партія має висунути мінімум 5 кандидатів.

Виборець, прийшовши на дільницю, отримує бюлетень, куди вписує номери партії та окремо – кандидата, якого підтримує найбільше.

До парламенту проходять кандидати від тих партій, які набрали прохідний бар'єр сумарно по всій країні.

Таким чином не лідер партії в закритому кабінеті, а виборці визначають місце того чи іншого кандидата у списках партії.

Це і робить списки відкритими. Які переваги цієї системи порівняно з існуючою зараз?

По-перше, це потужний удар по корупції. Підкуповувати виборців, "засівати" гречкою чи застосовувати адміністративний ресурс стане значно важче, бо мандати будуть розподілятися в округах, які в середньому в десять разів більші за мажоритарні, а змагатися доведеться не лише з кандидатами від інших партій, а і з членами власної партії.

По-друге, це зменшує ймовірність зради інтересів виборців депутатами. Кандидати більше не зможуть вигравати вибори як "незалежні", а потім приєднуватись до фракції партії, виконувати програму якої вони своїм виборцям не обіцяли.

І найголовніше. Така система дає найбільше шансів потрапити в парламент політикам нової якості, тим самим людям майбутнього – у них немає великих ресурсів, але є чесне ім'я, професіоналізм, чітка ідеологія та залізні принципи.

Новий виборчий закон справді стане антидотом – від корупції, від токсину старої політичної культури.

Вибори у парламент за відкритими партійними списками були обіцяні фракціями коаліції у своїй коаліційній угоді. Є такий пункт і у передвиборчій програмі 2014 року чинного президента. Однак обіцянка залишається невиконаною.

Сьогодні у Верховній Раді за №3112-1 знаходиться зареєстрований проект Виборчого кодексу України. Він запроваджує систему відкритих партійних списків за схемою, описаною вище. Цей законопроект вже проголосований у першому читанні й майже готовий до голосування в цілому.

На заваді до остаточного прийняття закону лежать не поправки чи юридичні зауваження, бо їх можна опрацювати доволі швидко; причина зволікання – страх старої системи перед справжніми змінами.

Шановний пане президенте!

Шановні пані та панове народні депутати!

Ухваліть закон №3112-1 до виборів президента!

Зробіть так, щоб вибори до парламенту восени 2019 року пройшли за новою системою відкритих виборчих списків. Зробіть те, що обіцяли!

Не пояснюйте вкотре, чому ви не можете виконати свою обіцянку. Виконайте вашу історичну місію. Збудуйте міст між минулим і майбутнім.

Просто візьміть і зробіть!

Віра в Україну має бути підкріплена реальними справами.

Це буде відповідально.

Це буде чесно.

Це буде по-новому.