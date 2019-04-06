Торг, депресія, прийняття

Вначале было отрицание.

Клоун не может лидировать в президентской гонке. Безыдейный юморист, не имеющий политического опыта, не может побить действующего президента с армией, языком и верой. Соцопросы сфабрикованы, нарисованы, куплены.

Посмотрите на голосование в Facebook. Даже еcли публикуемая социология не высосана из пальца, электорат Зеленского все равно не дойдет до избирательных участков.

Вспомните "УДАР", набравший на выборах вдвое меньше, чем давали опросы. 31 марта мыльный пузырь по имени Зе неминуемо лопнет!

Затем отрицание стало плавно перерастать в гнев.

Зеленского поддерживают дебилы, инфантилы и малороссы. Идиоты, неучи, быдло. Безмозглая молодежь, окопавшаяся в третьесортных вузах. Тупые обыватели, желающие пожрать, поржать да поспать.

Украинофобы, влюбленные в совок и русский мир. Ватные переселенцы из Донецка, коварно разъехавшиеся по всей стране и добравшиеся до Волыни и Ровенщины.

Предатели, которых нужно отстреливать – пусть и с потерей шести-восьми украинских областей…

Стадии принятия неизбежного, описанные американкой Элизабет Кюблер-Росс, традиционно популярны среди начитанной публики. Их вспоминают охотно и часто, к месту и не к месту, в шутку и всерьез.

Но, пожалуй, трудно найти более иллюстративный пример, чем реакция на президентскую кампанию Владимира Зеленского.

Реакция той части украинского общества, для которой победа Зе сродни неоперабельной онкологии.

Этих людей можно огульно обзывать "порохоботами". Высмеивать их недавнюю самоуверенность и самомнение.

Злорадствовать по поводу информационного пузыря, в котором они сами себя заточили. Но, как бы то ни было, это люди с активной гражданской позицией, во многом определяющие украинскую публичную повестку. И сейчас им действительно не позавидуешь.

Социология, доказавшая свою состоятельность, почти не оставляет шансов нынешнему президенту.

Хрестоматийные примеры с переизбранием Ельцина и Кучмы для нас уже неактуальны: нелюбимый Борис Николаевич и непопулярный Леонид Данилович все-таки лидировали в первом туре. А отыграть двукратное отставание от лидера, имея 50-процентный антирейтинг, малореально.

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Спасти Петра Алексеевича способны разве что экстремальные сценарии – те самые, которых Украина избежала 31 марта.

Так или иначе, отрицание и гнев провластной общественности себя исчерпали. Но, в соответствии с учением госпожи Кюблер-Росс, остаются еще три стадии. Три мысленные позиции, три взгляда на происходящее. В различных вариантах они уже фигурируют в украинском публичном пространстве.

Во-первых, торг.

Еще не все потеряно. На подступах к Банковой кандидата Зе еще можно остановить. Переиграть, дискредитировать, обезвредить. Напугать народ грядущим апокалипсисом – хотя усердное запугивание продолжается уже не первый месяц.

Мобилизовать в поддержку Порошенко всех, кого можно, – хотя максимальный уровень мобилизации уже был достигнут перед первым туром. Выдать действующей власти карт-бланш на любые методы борьбы – еще более грубый админресурс, масштабный подкуп, прямые фальсификации – хотя все это опозорит Украину в глазах Запада.

В крайнем случае возможен срыв выборов, хотя думать об этом не слишком приятно.

Во-вторых, депрессия.

Пропало все. Остановить надвигающуюся катастрофу в лице Зе уже не получится. Независимой Украине конец. Повторяется национальная трагедия столетней давности. Впереди – мрак и безысходность. Утрата всего достигнутого за последние пять лет.

Позорная капитуляция перед Кремлем, экономический крах, отказ от евроатлантической интеграции, потеря безвиза и томоса, сдача украинской культуры, истории и языка.

Уходим во внутреннюю эмиграцию. Бросаем волонтерство и прочую гражданскую активность. Пакуем чемоданы и уезжаем из страны.

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Наконец, принятие.

Проигрыш Петра Алексеевича и победа Владимира Александровича – это еще не конец света. Украина – парламентско-президентская республика, которая при новом президенте имеет все шансы перейти к полноценной парламентской модели.

У Зеленского не хватит полномочий, чтобы творить все, что заблагорассудится ему или его покровителям. Осенью предстоят выборы в Раду, на которых можно будет отыграться.

Еще до выборов победившему Зе придется считаться с отечественными пассионариями и их силой. А главное – в случае победы Зеленского его противники оказываются в очень выгодном положении. В роли критиков неопытного президента, быстро теряющего популярность.

Ибо в украинских реалиях победитель, избранный в качестве "меньшего зла", рано или поздно начинает выглядеть "большим злом": именно потому, что побеждает.

Разумеется, последняя стадия – наиболее конструктивная. К ней уже приходят самые рассудительные и дальновидные из сторонников Порошенко.

Принятие чужого выбора способствует сохранению украинского единства и укреплению отечественных институтов.

Стратегически это выигрышная позиция, позволяющая встретить вероятное президентство Зеленского во всеоружии. Но тактически такое принятие бьет по действующему гаранту, все еще продолжающему борьбу.

Мысленная готовность к победе Зе подавляет панический настрой, способный принести Петру Алексеевичу дополнительные голоса испуганных украинцев. Но, что еще важнее, она препятствует получению общественного карт-бланша на любые методы нейтрализации Зеленского.

Рассудительность, спокойствие, хладнокровие выгодны Украине. А проигрывающему кандидату выгодны апокалиптические ожидания, истерия и отчаяние.

Интересы страны требуют не ставить знак равенства между вероятным поражением Порошенко и крахом украинской государственности.

Но если сторонники действующей власти перестанут отождествлять одно с другим, то Петр Алексеевич потеряет даже те скромные шансы, которые у него еще остаются.

Какими бы средствами на Банковой ни собрались бороться за победу, они не сработают без соответствующего психологического фона. Без удержания собственных симпатиков в нужном эмоциональном тонусе. И потому первейшая задача Петра Порошенко и его команды – развернуть стадии Кюблер-Росс вспять. Превратить начинающееся принятие в депрессию. А депрессию – в торг.

Михаил Дубинянский