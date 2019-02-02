Право на ненависть

"Безмозглые зрадофилы". "Упоротые порохоботы". "Вскрывшиеся консервы". "Москальские провокаторы". "Быдло, зомби, идиоты".

По мере приближения выборов градус ненависти среди активной части нашего общества начинает зашкаливать.

Даже в сравнении с 2014 годом, когда положение на фронте было критическим, и судьба страны действительно висела на волоске.

Украинские эмоции принято оценивать, делая деликатную скидку на войну с Москвой.

Если украинец зол и нетерпим, то его ожесточила война. Если он агрессивен, то травмирован войной. Если он неадекватен в общении, то стал жертвой войны.

Даже если речь идет о диванном патриоте, никогда не бывавшем в окопах, не терявшем друзей и близких, не сидевшем в плену и не бежавшем из родного дома.

Ссылки на российскую агрессию предполагают, что изначально каждый из нас стремится к разумному, доброму и вечному. Но проклятая война, развязанная Путиным, заставляет украинцев пылать ненавистью и материться в соцсетях.

Увы, это не совсем так.

Начнем с того, что эмоциональный негатив – естественная и важная часть человеческой натуры.

Но мы вынуждены постоянно жертвовать этой частью самих себя ради продуктивного социального взаимодействия. Гомо сапиенс расплачивается за прогресс, подавляя собственные чувства.

И современный мир, цивилизованный и благоустроенный, предъявляет особенно жесткие требования к нашему эмоциональному состоянию.

Ненавидеть кого-то? Ни в коем случае! Ненависть разрушает человека, это путь в никуда. Обвинять другого в своих проблемах? Нельзя! Это признак инфантилизма, свидетельство психологической незрелости.

Злорадствовать? Недопустимо! Это гадкая и недостойная черта. Быть мстительным? Нет! Нужно отпускать любые обиды и двигаться вперед.

Индивид, не способный подавлять свои предосудительные чувства, оказывается в социальном вакууме.

Излучающих ненависть не любят, обвиняющих кого-то в собственных бедах игнорируют, злорадных презирают, мстительных избегают.

Даже если в глубине души нас обуревают одни и те же негативные эмоции, мы предпочитаем не делиться ими, но вежливо улыбаться и обмениваться позитивом.

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Так положено, так принято, так заведено среди цивилизованных людей. Если не начинается война.

Война все меняет. Навязчивые рекомендации психологов теряют актуальность. И поведение, которое еще недавно делало человека парией, становится социально приемлемым.

Ненависть? Пожалуйста – если объектом твоей ненависти выступает враг. Обвинение другого в своих бедах? Сколько угодно – при условии, что ты обвиняешь врага.

Злорадство? Конечно – если ты злорадствуешь над вражескими несчастьями. Мстительность? Разумеется – месть врагу священна.

Война освобождает. Освобождает от обременительных поведенческих шаблонов. От оков позитивного мышления. От необходимости подавлять и вытеснять часть самого себя, чтобы нормально взаимодействовать с окружающими.

Рассказывайте на каждом шагу, как вы ненавидите своего личного соперника, как он виноват в ваших несчастьях, как вы желаете ему зла, – и люди предсказуемо от вас отвернутся.

Но стоит заместить личное национальным, обратить свои чувства против враждебной империи и пятой колонны – и вас ждет горячее одобрение, толпы единомышленников и сотни восторженных откликов.

Среди пышущих ненавистью в виртуале и реале преобладают не жертвы войны, а люди, раскрепощенные войной.

Те, кому война подарила психологическую отдушину. Позволила выплескивать наружу содержимое собственной подкорки, но выглядеть не злобным социопатом, а достойным патриотом.

При этом негативные эмоции первичны, а путь их высвобождения вторичен. И по мере того, как рамки социально приемлемого расширяются, объект ненависти может с легкостью меняться.

Проклятия в адрес Януковича и Путина замещаются проклятиями в адрес недавних соратников по Майдану.

Место кремлевских боевиков занимают сограждане, которые придерживаются более либеральных взглядов, говорят на другом языке или не поддерживают определенного кандидата в президенты. Хейтинг, расцветающий в Украине на фоне приближающихся выборов, – тому свидетельство.

Считается, что ненависть к внешнему противнику консолидирует страну и способствует победе. Допустим. В то же время очевидно, что взаимная ненависть разрушает страну изнутри и снижает шансы на победу.

Но людей, упражняющихся в нетерпимости и сыпящих оскорблениями, это ничуть не смущает. Поскольку по большей части они ненавидят не ради победы над Кремлем, а ради самой ненависти.

Единственный критерий, который по-настоящему важен для хейтера, – это социальное одобрение или порицание. И тут все зависит не от Кремля, а от нас самих.

Не стоит путать неизбежное со стимулируемым искусственно. Война с Россией – это данность, которую Украина не выбирала. Но приравнивание выборов к войне – это внутренняя украинская политтехнология.

Ненависть к внешнему агрессору легитимизируется благодаря действиям агрессора. Но ненависть к согражданам легитимизируется отечественными политиками и пропагандистами. И это касается не только безответственных популистов и радикалов, от которых трудно ждать чего-то другого; но и тех, кто в силу своего положения должен противодействовать расколу страны.

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У главы государства, застигнутого врасплох неудобным вопросом о коррупции, есть несколько путей. Ответить по существу, произнести речь на отвлеченную тему, отшутиться, наконец, просто проигнорировать неприятного активиста.

И, если из всех вариантов гарант Конституции выбирает реплику о "москальских провокаторах", это уже симптом. Подтверждение того, что хейтинг как технология одобрен на высочайшем из возможных уровней.

Эмоциональное раскрепощение гомо сапиенса не требует особых усилий.

Легко уверить человека, что ненависть к соотечественникам – это нормальная и похвальная гражданская позиция. Но будет гораздо тяжелее внушить этому же человеку, что ненависть снова стала социально неприемлемой, и ее снова нужно подавлять и вытеснять. Потому что выборы закончились, а наша общая жизнь продолжается.

Михаил Дубинянский