Хто їх вибрав, або Як виглядає виборець Зеленського і Порошенка

"Хто за них голосував?", "Хто ці люди?" – приблизно такі питання заполонили вулиці, транспорт і соцмережі після оголошення перших результатів голосування 31 березня.



"Українська правда" і сама цікавилась таким питанням, тому вирішила скласти портрет виборця, який у першому турі підтримав лідерів президентських перегонів.

За основу для узагальнення ми взяли розширені дані Національного екзит-полу, проведеного спільно Фондом "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва, КМІСом та Центром Разумкова.

Розподіл голосів за кандидатів за регіонами ІЛЮСТРАЦІЇ СЕРГІЯ КОРНІЄНКА, УП

Виборець Зеленського

Електоральна опора Володимира Зеленського – це виборці Півдня і Центру країни. Якщо умовно означити загальну кількість його голосів як 100%, то голоси південних регіонів складають 35,3%, центральних – 34%.

Ще 18,5% у виборчу скарбничку Зеленського вклали прихильники із заходу, і найменше – 12,1% – виборців зі східних регіонів.

Як не дивно, але більше 29% прихильників Зе живуть в селах, ще 22,3% у смт та невеликих містах з чисельністю населення до 50 тисяч осіб.

Тобто більше половини виборців Зеленського, якого називали кандидатом великих міст і молоді, насправді мешкає у провінції. У великих містах з населенням 50 тисяч і більше та обласних центрах живе 45% Зе!виборців.

55,5% усіх виборців Володимира Олександровича – жінки, 44,5% – чоловіки.

Що стосується вікового зрізу електорату Зеленського, то він теж виявився несподіваним.

"Ядерними" виявились одразу три вікові групи: 18-29 років (24,6% виборців), 30-39 років (майже 28%) та 40-49 років (21%). Люди з групи 50-59 років складають 14,5% електорату Зеленського, а старші за 60 років – всього 11,8%.

Симпатики кандидата-коміка в основному достатньо освічені люди: 32,5% мають середню спеціальну освіту, 46,2% – незакінчену або повну вищу. Ще майже 17% отримали повну середню освіту, тобто закінчили тільки школу.

Виборець Порошенка

Прихильники чинного президента Петра Порошенка мають іншу географічну розкладку. 37% із них сконцентровані на заході, 40% – у центрі. Південь і схід для Порошенка стали "чорними електоральними дірами" – 16,5% та 6,4% відповідно.

Живуть прихильники Петра Олексійовича в основному в обласних центрах та великих містах – сумарно майже 47 виборців зі 100. Ще 33,2% – селяни, а 20% – жителі невеликих містечок та селищ міського типу.

Серед виборців Порошенка дещо більше чоловіків ніж у Зеленського (47,1% проти 44,5%) та, відповідно, менше жінок (52,9% проти 55,5%).

В електоральному полі Петра Олексійовича простежується пряма залежність: чим старші виборці, тим більше серед них прихильників Порошенка.

У чинного президента всього 10,8% виборців входять до вікової групи 18-29 років, 18,3% мають від 30 до 39 років, 19,1% – від 40 до 49 років, 21,9% – від 50 до 59 років. Найчисельніша група прихильників Порошенка є одночасно і найстаршою – 29,9% його прихильників мають 60+ років.

Серед виборців Порошенка число людей з вищою освітою вище, ніж у виборців Зе – більше 52% або закінчили, або закінчують виші. Ще 30% мають середню спеціальну освіту.

Реклама:

Розподіл голосів за типом населеного пункту виборців

Виборець Тимошенко і Ляшка

Дуже схожими за складом свого виборчого поля виявились Юлія Тимошенко та Олег Ляшко.

Якщо відкинути різницю у результатах і глянути на структуру виборчого поля, то виборець Тимошенко і Ляшка буде майже однаковий.

Для обох політиків базовими є захід та центр країни, де у них майже однакові показники прихильників: на заході живе 32,7% виборців Тимошенко та 31,5% Ляшка, у центральних областях 44,1% та 41,1% відповідно.

Південь дав і Тимошенко, і Ляшку по 17% їхніх виборців. На сході у Юлії Володимирівни 6,1% її прихильників, у Ляшка 10%.

Схожі тенденції в обох кандидатів і щодо підтримки у різних типах поселень. І ЮВТ, і Ляшко мають величезну підтримку на селі, і куди меншу у містах.

Зі 100 виборців Тимошенко 43 живе у селі, майже 22 – у невеличких містах, ще 35 у великому місті чи обласному центрі.

У Ляшка ситуація ще більше перекошена в бік сільських виборців. Зі 100 його прихильників 62 – селяни, 19 із провінційних містечок і лише 18 із великих міст.

І за Олега Валерійовича, і за Юлію Володимирівну відчутно частіше голосують жінки – по 59% за кожного.

Однаковий в обох політиків і інший тренд – домінування серед їхніх виборців людей старшого віку: майже 65% виборців Тимошенко і 64% Ляшка старші за 50 років.

Юлія Володимирівна та Олег Валерійович "рекордсмени" серед лідерів перегонів за кількістю найменш освічених прихильників, які мають лише середню освіту: 26,6% серед виборців Тимошенко та 42% у Ляшка. Ще близько 40% прихильників обох кандидатів зупинились на рівні училищ і ПТУ.

Тож сумарно більше 80% виборців Ляшка так і не дісталися до вищої освіти.

Реклама:

Виборець Бойка і Вілкула

Колишні лідери "Опозиційного блоку" Юрій Бойко та Олександр Вілкул розійшлись по різних політичних проектах, але були приречені ділити одного виборця.

Головними характеристиками цього електорального поля можна вважати зростання підтримки по лінії захід-центр-схід-південь:

5,5%-21,4%-33,7%-39,5% у Бойка та 2,9%-16%-31,4%-49,5% у Вілкула відповідно.

В обох кандидатів так само синхронно зростає кількість прихильників в міру збільшення чисельності населених пунктів.

Зі 100 виборців Бойка майже 53 живе у великих містах, у Вілкула – 63. Натомість сільські виборці у показнику Бойка складають всього 24%, у Вілкула ще менше – 19,4%.

Виборці Вілкула переважно жінки – майже 61%. У Бойка цей показник схожий – 57%.

Як і в решти "старих" політиків, підтримка Бойка і Вілкула забезпечена відносно "старим" електоратом. Майже 73% Бойка старші 50 років, молодь до 30 років серед його виборців складає менше 4%. Електорат Вілкула дещо молодший, його симпатики рівномірно розділені між усіма віковими групами 30+.

Розподіл голосів за рівнем освіти виборців

Виборець Гриценка та Смешка

Неоголошене протистояння Анатолія Гриценка та Ігоря Смешка виявилось одним із найбільш драматичних в ході виборчої кампанії 2019 року. Результат кандидатів на виборах та структура їхнього електорального поля дозволяють аналізувати їх разом.

У географічному зрізі структура виборця Гриценка і Смешка схожа, але має нюанси.

Анатолій Степанович має ядерним регіоном захід (45,7% виборців) та центр (38%). Схожа ситуація і в Ігоря Петровича: на заході живе 20,2% його виборців, у центрі – майже 54%.

У південних та східних регіонах підтримка обох кандидатів відчутно менша: 11,5% на півдні та 4,8% на сході у Гриценка та 18,7% і 7,2% – у Смешка відповідно.

44% виборців Анатолія Степановича живуть у великих містах, 34% – у селі. У Смешка підтримка у провінції дещо менша: 21,5% його виборців живуть у сільській місцевості, у великих містах – 55,7%.

Серед виборців Гриценка дещо більше чоловіків, ніж жінок – 53% проти 47%. У Смешка ж навпаки 57% виборців – жінки, 43% – чоловіки.

В обох кандидатів доволі скромна підтримка серед молоді: лише 22,9% виборців Гриценка та 20,2% виборців Смешка молодші 40 років.

Натомість 56% прихильників Анатолія Степановича та понад 64% в Ігоря Петровича належать до вікової групи 50+.

Обидва кандидати мають підтримку серед освіченої публіки. Зі 100 виборців Гриценка 47 мають чи здобувають вищу освіту. Серед 100 виборців Смешка таких ще більше – майже 54.

Роман Романюк, Сергій Корнієнко, УП