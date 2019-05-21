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Георгій Гонгадзе. Сьогодні йому 50

Вівторок, 21 травня 2019, 13:05

Він народився у Тбілісі, а став Героєм України. Йому завжди буде 31 рік.

Так ми вже починали свій текст про Георгія Гонгадзе. І час нічого не змінить.

Кажуть, що час лікує. Ні. Він просто роставляє все по своїх місцях. Рано чи пізно, так буде і у справі Гонгадзе.

Кажуть, що герої не вмирають. Ні. Вони були поряд з нами, посміхалися, підтримували, кохали, виховували дітей. А зараз їх немає поруч. І час не допоможе. Він не виправить той факт, що жива людина перестала дихати.

Георгія немає з нами вже майже 19 років. 

В цей день згадайте як Георгій жив, яким веселим, дотепним був. Як прямо, безкомпромісно писав і говорив. Як мріяв жити у вільній країні.

Гонгадзе - 50

Сьогодні виповнюється 50 років з дня народження Георгія Гонгадзе. Пам'ятаємо Відео Радіо Свобода

Опубліковано Схеми: корупція в деталях - RFERL Вівторок, 21 травня 2019 р.

Дещо з його надій збулося. А щось залищається незмінним. Безкарність. Відсутність волі лідерів на доведення справи до кінця.

Сьогодні відбудеться перше вручення премії імені Георгія Гонгадзе. Раніше ми видавали іменем Георгія скляний куб за накращий репортаж. Першим лавреатом нагороди став Михайло Ткач.

Український PEN-клуб та Асоціація випускників KMBS додали до нагороди нове дихання і нові сенси. Солідну премію та престижну статуетку за іновацію в журналістиці у 2019 році, в день народження Георгія отримає один з трьох видатних журналістів - Сергій Рахманін, Вахтанг Кіпіані чи Тарас Прокопишин.

Ввечері ми повідомимо про переможця.

Дякуємо тим, хто пам'ятає.

З днем народження, Гійка!

Теми: Гонгадзе
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