Ми, розумні

"Правда состоит в том, что для многих людей, именующих себя социалистами, революция не означает движения масс, с которыми они надеются связать себя; она означает комплект реформ, которые "мы", умные, собираемся навязать "им", существам низшего порядка".

Социалист Джордж Оруэлл написал эти критические строки в 1936 году.

Но правда состоит и в том, что приведенная цитата универсальна.

Она не имеет срока давности, а "социалистов" и "революцию" можно с легкостью заменить кем и чем угодно. "Патриотами", "националистами", "либералами", "государственниками". "Демократией", "прогрессом", "национальным возрождением", "борьбой за свободу".

Меняются эпохи, меняются идеи, но чувство собственного интеллектуального превосходства остается неизменным.

С одной стороны – мы, умные. С другой – они, существа низшего порядка.

Быть лучше большинства, возвышаться над серой массой, направлять ее по верному пути – многим из нас это необходимо, как воздух. "Умный" воспринимается как принадлежащий к закрытому клубу для избранных.

Во время президентской кампании этот клуб заявил о себе с невиданной ранее прямолинейностью.

За полгода Украина смогла насладиться всей гаммой интеллектуального снобизма: от откровенных рассуждений о "быдле" до гордых аватарок с "25%".

Безусловно, для умных президент Зеленский – чужак. Он вышел из пространства масскультуры. Он не изучал политологию в Стэнфорде и вряд ли читал Андруховича с Жаданом.

На выборах его не поддержал никто из именитых украинских интеллектуалов. Причем, в отличие от своих конкурентов, кандидат Зе и не гнался за поддержкой титулованной интеллигенции.

Зеленский и его команда изначально сделали ставку на обывателей, на маленьких украинцев, на простых и непритязательных – в общем, на существ низшего порядка.

Безусловно, умным обидно. Обидно за страну, выбравшую в главнокомандующие неопытного шоумена.

Обидно за все то, что было достигнуто в последние годы и теперь оказалось под угрозой. Но будем честными до конца: еще умным обидно за себя. Слишком много умных село в лужу в ходе президентской гонки.

"Зеленскому не просто есть, с чем идти на выборы, ему есть, с чем побеждать". "У Зеленского неконвенциональная кампания трамповского типа. Прикалываться над ней и даже пытаться измерить ее общим аршином – самообман".

В конце декабря-начале января подобные экспертные оценки были в Украине исключительной редкостью.

Их авторы могут зачислить себя в самые умные и наслаждаться снобизмом в квадрате – если, конечно, пожелают. Но большинству умников и умниц похвалиться нечем: они продемонстрировали полную беспомощность перед феноменом Зе.

Поначалу умные вообще не рассматривали всерьез кандидата Зеленского и его шансы выйти во второй тур.

Потом умным казалось, что Зеленский наберет существенно меньше, чем ему давали опросы.

Умные считали, что электорат Зе молод, аполитичен, нестабилен и не дойдет до избирательных участков.

Даже после 31 марта умные не сдавались: они были уверены, что Зеленский не явится на стадионные дебаты, а если и явится, то будет раздавлен опытным Петром Порошенко.

Доводы умных выглядели очень логично – но почему-то оказались несостоятельными.

Владимира Зеленского сложно назвать рафинированным интеллектуалом. Тем не менее, он оставил в дураках ту часть общества, которая привыкла гордиться собственным интеллектом. Привыкла оценивать, анализировать, прогнозировать – и потерпела фиаско во всем перечисленном.

Нежданная победа Зе стала конфузом, который чертовски неприятно признавать.

К счастью, есть возможность перевести стрелки на невежественный народ. Это не мы, умные, оказались недостаточно проницательными и слишком оторванными от реальности.

Это они, существа низшего порядка, оказались еще глупее, еще примитивнее, еще инфантильнее, чем можно было вообразить…

Сегодня на обывательской улице праздник. Широкие слои населения получили своего президента и полны надежд. От новоиспеченного гаранта ждут очень многого – причем зачастую ждут взаимоисключающих вещей.

Но раздосадованная интеллектуальная публика тоже связывает с президентством Зе определенные надежды – сознательные или подсознательные.

В своей массе умные ждут подтверждения того, что они все-таки умные. Ждут сатисфакции за унижение, пережитое в ходе выборов. Ждут возможности отыграться.

У Владимира Александровича и его соратников есть как минимум два пути удовлетворить эту прослойку общества.

Во-первых, Зеленский может с треском провалиться.

Потерпеть неудачу, которая будет очевидна всем, до последнего таксиста и последней пенсионерки. Неудачу, которая заставит обывателей проклинать своего недавнего любимца-популиста и раскаиваться в сделанном выборе.

Провал президента Зе докажет: нельзя управлять страной, опираясь на существ низшего порядка. И тогда умные резонно заметят: "Мы так и знали! По-другому быть не могло".

Во-вторых, Зеленский может постепенно трансформироваться.

Встроиться в рамки нормальной украинской политики последних лет.

Отказаться от навязчивого заигрывания с массами.

Предпринимать шаги, непопулярные среди обывателей, зато встречающие понимание и одобрение у продвинутой публики.

Трансформация президента Зе докажет: нельзя управлять страной, опираясь на существ низшего порядка. И тогда умные резонно заметят: "Мы так и знали! По-другому быть не могло".

Загвоздка в том, что по-другому произойти все-таки может.

Достаточно вспомнить того же мистера Трампа – эпатажного, высмеиваемого, разносимого в пух и прах заокеанскими интеллектуалами, но по-прежнему популярного среди собственных избирателей.

Теоретически на антиэлитарных настроениях можно играть годами.

Встречать уничижительную критику в интеллектуальных кругах, но успешно сохранять свои позиции.

Переводить любой негатив в удобное русло и оставаться на плаву даже в неблагоприятных условиях.

Разумеется, не факт, что президент Зеленский выберет этот путь. Тем более, не факт, что у него это получится.

Но профессиональным умникам и умницам все же не стоит забывать, что на всякого мудреца довольно простоты.

И остаться в дураках порой намного легче, чем кажется.

Михаил Дубинянский