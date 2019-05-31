Все перемелеться. Як працює один із найстаріших водяних млинів України

На Авратинских холмах, возле села Щасновка Тернопольской области, берет свое начало река Збруч. Проходя чуть больше 70 километров вниз по течению, воды Збруча набираются сил, чтобы привести в движение скрипучие механизмы мельницы в Сатанове.

Эти почти интимные отношения человека с природой, дающей отраду, надежду и хлеб, зародились здесь в конце 18 – начале 19 столетий. Они сохраняются до сих пор. Переживая, впрочем, не самую пылкую свою фазу.

Трилогия "Русские евреи" гуру исторической телебеллетристики РФ Леонида Парфенова почему-то начинается в украинских Киеве и Сатанове, небольшом поселке на две тысячи душ, живущих на берегу Збруча, на стыке Хмельницкой и Тернопольской областей.

В прошлом маленький Сатанов был одним из "самых еврейских" населенных пунктов Украины все фото: Эльдар сарахман

О богатом еврейском прошлом Сатанова напоминает лишь отреставрированная синагога-крепость. Да древний киркут с резными надгробными плитами, повествующими об ушедшей безвозвратно жизни здешней общины.

Одна из местных легенд зиждется на типично фольклорной логике: свое название Сатанов получил из-за большого количества живших тут евреев. Мол, страшно далеки они были от православных традиций, а значит – якшались с сатаной.

В реальности дьявол сдружился с другими: после красных революций и кровавых войн в Сатанове не осталось ни одного иудея.

Синагога сегодня служит музеем, памятником архитектуры государственного значения. Старое еврейское кладбище поросло былью и густой травой.

Развалины местной крепости и въездной городской брамы – немногие сохранившиеся артефакты, отсылающие к нетривиальному прошлому крошечного Сатанова. Но главный, пожалуй, из них – мельница, не прекращающая свою работу на протяжении последних двух столетий.

Распродажа "Украины"

Деревянные, меланхолично поскрипывающие полы. Вызывающие почтение столетние лестницы, массивные балки и перекрытия. Чтобы попасть в прошлое, не обязательно садиться за руль футуристичного DeLorean DMC-12 из блокбастера Роберта Земекиса о путешествиях во времени.

Внутри мельницы преобладают белые цвета, запах муки, пыли и сырости

На сатановской мельнице время остановилось. Не только метафорически. На стене в конторском ее помещении навечно застыли ржавые ходики "Маяк" с едва проглядываемой репродукцией "Утра в сосновом бору".

Электричество на мельнице используют в основном для освещения

Тут приятная, как в винном погребе, прохлада. Нос щекочет дивный букет, в котором слились запахи дерева, муки, зерна, кукурузы, побелки, пыли, сырости, птичьего помета. И, кажется, мышей.

На модернизацию мельницы ее владельцы потратили 5 тысяч долларов

Этот антураж восхищает всякого, кто оказывается здесь впервые. Но не вызывает пиетета у 30-летнего жителя Сатанова Игоря Новосилецкого.

С мельницей у него свои, особые счеты. То, что приводит в восторг залетных туристов, Игоря, похоже, совсем не впечатляет. Для него это – обыденная и, как он сам признается, не очень-то любимая работа.

Игорь работает на мельнице, доставшейся в наследство от отца, но от этой работы не в восторге

По всем помещениям старой мельницы установлены старые советские таблички с напоминанием о технике безопасности

Последние несколько лет Игорь – директор и единственная штатная единица мельницы, доставшейся ему от отца.

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Молоть зерно Новосилецкий не планировал, но звезды сошлись иначе.

– Млин був у колгоспі "Україна", – рассказывает он новейшую историю достопримечательности Сатанова. – Потім "Україна" занепала, її почали розкупляти.

Хто дужий – забирав землю. Хто слабший – трактор. А хто ще слабший – залишався без нічого.

Тато мій вирішив купити млин. На умові, що він буде працювати до того часу, поки зможе, поки не розвалиться.

Течение Збруча приносит к мельнице горы мусора, а дно зарастает густыми водорослями

Предыдущий опытный мельник, работавший здесь, несколько лет назад, стал калекой. Так началась новая жизнь для Игоря.

– Той мельник по п'яні скло розбив рукою. Вона у нього після цього, як у дитини стала, – висохла. Так я сюди й попав, случайно.

Мене тато попросив тут на жорнах помолоти. А потім я докупив сучасне обладнання на 5 тисяч доларів та почав працювати, – вспоминает Новосилецкий.

Пришлось ему установить и камеры видеонаблюдения. Время от времени на мельницу пробираются местные алкоголики.

Старые жернова не используют по назначению. Они остались тут в качесвте музейного экспоната

Хлебная симфония

В свободное от работы время Игорь Новосилецкий не похож на мукомола.

Джинсы, кроссовки Reebok, поло с лого Lacoste, стрижка почти под ноль и дерзко оттопыренные уши – его можно представить членом футбольной фанатской группировки, к примеру. А не носителем древней профессии.

После запуска турбины мельница начинает оживать и ходить ходуном

Игорю известно о механизмах мельницы все. Говорит, что чувствует ее, как шофер машину. Знает, когда нужно поддать "газу", а когда скинуть обороты.

– Це турбіна – серце водяного млина, – подводит он к тяжелому валу, который приводит в действие только лишь напор Збруча. – Зараз я знімаю турбіну з тормоза. Вал запускається через поштовх води та набирає обороти.

Тяжелая турбина мельницы запускается от напора речной воды

Старая мельница вмиг оживает и наполняется смыслом. Ее стены и полы вибрируют. Проснувшиеся механизмы стучат, скрипят, щелкают и грохочут – эта симфония остается почти неизменной на протяжении 200 лет.

Самый старый сохранившийся тут станок – 1928 года. Он очищает зерна от шелухи.

Самому старому действующему станку мельницы 91 год

Раньше в Сатанове работали семь мельниц. До наших дней сохранилась всего одна

– А в цей ківш засипаємо зерно, – показывает Новосилецкий процесс появления муки. – Спочатку система грубої очистки. Забираються полова. Потім йде в станок з дрібною очисткою.

Зерно попадає в підвал. Там ще одна очистка. І за допомогою системи елеваторів попадає в станок.

Ось в першій парі валків воно подрібнюється приблизно на чотири частинки. Звідси зерно йде елеватор та горище, де ділиться на манку, гріс і борошно.

Подвал мельницы периодически подтапливают воды Збруча

На чердаке нужно смотреть внимательно под ноги, чтобы не провалиться в дыры между перекрытиями

Сколько мельнице лет, в Сатанове в точности не знает никто. Известно, что последнюю большую ее реконструкцию провели в 1933-м.

– Дивлячись на принципи побудови, враховуючи перекази, можна сказати, що млин з'явився наприкінці 18-го – можливо, на початку 19-го сторіччя.

Думаю, це – найдавніший постійно діючий водяний млин не тільки Хмельниччини, але й, можливо, всієї України, – рассказывает Сергей Билоус, специалист архивного дела местного сельсовета.

Двери Сатановской мельницы открыты для случайных туристов

В конце 19 столетия в Сатанове работали семь мельниц – ветряных и водяных. Та, что осталась по сей день, – самая старая и мощная.

– Сатанів був прикордонним форпостом, – делится Сергей Билоус. До присоединения Западной Украины в 39 году тут проходила граница между СССР и Польшей. – Млин побудували євреї. В перші десятиріччя радянськой влади він виконував не властиві йому функції.

На ньому збудували турбіну, яка забезпечувала струмом прикордонну заставу. Вона розташовувалася поруч, у в'їзній брамі.

– Це сьогодні ми пішли в магазин – купили буханку хліба, – продолжает Билоус. – А 100, та навіть 50 років назад хліб випікала кожна господарка дома. А щоб мати добрий хліб, треба мати добру муку. Для цього треба був гарний млин.

Сатановская мельница стоит на искусственном острове

Временный гость

Сегодня Игорь Новосилецкий мечтает о менее хлопотном и более прибыльном бизнесе.

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Своей высокой миссии хранителя исторической мельницы он не осознает. Но пока еще находит силы и мотивацию обслуживать всю округу.

– Люди привозять зерно зі всього Городоцького району, – рассказывает Новосилецкий о своих буднях. – За світловий день можу переробити приблизно дві з половиною тонни сировини.

Кожний клієнт записується в чергу та приїжджає у свій час. Орієнтовно на одного витрачаю годину, якщо він привозить три центнери (300 килограмм – УП).

К мукомолу Игорю Новосилецкому приезжают люди со всего Городоцкого района

Помол ста килограмм зерна обходится заказчику в 50 гривен, или в 50 копеек за килограмм. Такая цена Игоря Новосилецкого вполне устраивает – он тут единственный работник, а производство во многом основано на бесплатной энергии Збруча.

Здесь можно было бы проводить платные экскурсии, но, говорит Игорь, сложно получить разрешительные документы, чтобы расширить специализацию предприятия.

Игорь Новоселицкий вспоминает: у него была даже идея поставить трансформатор, чтобы при помощи водяной турбины вырабатывать электроэнергию и зарабатывать на ней. Но для получения лицензии нужны колоссальные деньги.

– Там тільки на хабарі треба десь півтора мільйони гривень, – машет он обреченно рукой.

В обыденности, с которой Игорь Новосилецкий воспринимает свою удивительную работу, можно прочесть примирение.

За один рабочий день Игорь Новосилецкий может намолоть до 2 000 килограмм муки

Будто мельник чувствует, что здесь он – лишь временный гость, которого переживут и воды Збруча и колеса, приводимые рекой в движение.

За помол одного килограмма зерна на мельнице берут 50 копеек

На сатановской мельнице стоит символический замок, поэтому пробраться воришкам внутрь не составляет труда

Мельницу построили в выгодном месте, где поток Збруча достигает достаточной силы, чтобы запустить турбину

Сергей Билоус уверен, что сатановскую мельницу спасут туристы

Уверенности в том, что последняя из оставшихся мельниц Сатанова вскоре не исчезнет, нет.

Но на вопрос, какое будущее ждет ее, работник сельсовета Сергей Билоус отвечает с осторожным оптимизмом:

"Думаю, що краще зробити гарну туристичну атракцію.

Щоб люди побачили, як працював млин декілька сотень років тому. Щоб побачили ці старі механізми та почули їхні звуки.

Коли ти по ньому йдеш, відчуваєш, що потрапив в минуле. Переживаєш такі приємні відчуття причетності до свого минулого. До гарного минулого України".