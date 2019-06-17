Легасов, Щербина, Дятлов, рентгены и зиверты, облученные пожарные, солдаты на крыше ЧАЭС, реактор РБМК, паровой коэффициент реактивности, концевой эффект, кнопка аварийной защиты АЗ-5… Пять эпизодов культового сериала от НВО превратили нас в экспертов по атомной энергетике и радиологии.

"Чернобыль" в Украине обсуждают бурно, придирчиво и со знанием дела.

Но из всех понятий, связанных с Чернобыльской трагедией, есть одно особенно символичное и актуальное для нашего общества. Фаза видимого клинического благополучия, она же walking ghost phase – фаза ходячего призрака.

Вторая стадия острой лучевой болезни, когда начальные симптомы радиационного поражения проходят. Облученный больше не чувствует ни тошноты, ни слабости и выглядит вполне здоровым.

Но в действительности его организм функционирует за счет старых клеток, а рождение новых уже остановлено убийственной радиацией. И все худшее – впереди.

Примерно так видят сегодняшнюю Украину непримиримые противники президента Зеленского.

Те, кто 31 марта и 21 апреля страдальчески заламывал руки и не мог поверить в реальность происходящего. Те, для кого избрание Зе стало национальной катастрофой.

Да, за время, прошедшее после инаугурации, ожидаемого апокалипсиса не последовало. Небо не упало на землю, доллар не взлетел до 50 гривень, евроатлантический курс не отменен, национальные интересы не сданы Путину, у нас не отняли безвиз, а Приватбанк по-прежнему принадлежит государству.

Первый шок, связанный с результатами президентских выборов, уже прошел. Страна потихоньку привыкает к новому гаранту, и жизнь продолжается.

Однако в представлении Зе-ненавистников это лишь обманчивая walking ghost phase.

Государственный организм еще функционирует на старых ресурсах. Еще не состоялись парламентские выборы, еще работает прежнее правительство, еще сохраняется имидж Украины за рубежом.

Но украинские перспективы уже уничтожены, страна уже поражена убийственной дозой популизма и невежества. Вскоре последствия этого поражения дадут о себе знать, и наступит следующая фаза – разрушительная, мучительная и чреватая гибелью государства.

Такой взгляд на происходящее провоцирует как минимум три разных эмоциональных состояния.

Одни из противников Зе ждут резкого ухудшения с нарастающей тревогой – что же будет с Родиной и с нами? Удастся ли сохранить хоть что-нибудь из достигнутого за последние пять лет или все пойдет прахом?

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Другие – с робкой надеждой. Авось пронесет? Возможно, удар по украинскому государственному организму окажется не настолько сильным и губительным, как считалось?

Наконец, третьи предвкушают катастрофу с плохо скрываемым злорадством.

Им не терпится воскликнуть: "Мы же говорили! Мы же предупреждали!" Они готовы пострадать вместе с остальной страной, но при этом насладиться собственным моральным триумфом.

Пускай в Украине воцарятся хаос и насилие, зато все увидят, насколько бездарен и ничтожен клоун Зеленский.

Пускай наша экономика рухнет в тартары, зато все поймут, как хорошо жилось при оболганном Петре Алексеевиче.

Пускай западные партнеры отвернутся от Киева, откажут нам в финансовой и политической поддержке, отберут у нас безвиз – зато все убедятся в тупости 73% избирателей и мудрости 25-процентной национальной элиты.

Что ж, принцип "чем хуже, тем лучше" известен давно. Правда, не факт, что резкое ухудшение действительно последует. И тем более не факт, что оно станет для Украины общенациональным моментом истины.

Наивно верить, что в случае масштабных потрясений вся страна увидит и поймет именно то, о чем думают непримиримые оппоненты нового гаранта.

Walking ghost phase – понятие универсальное. И сторонники президента Зе всегда смогут заявить, что украинская стадия видимого клинического благополучия началась задолго до 20 мая 2019 года.

Что Зеленскому и его команде досталось смертельно больное государство, лишь выглядевшее относительно устойчивым.

Что весь нарастающий негатив – это отложенные последствия правления Порошенко. Что именно тогда Украину поразила губительная доза некомпетентности, алчности и лжи.

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При желании так можно интерпретировать любые гипотетические невзгоды.

Всплеск гражданского противостояния? Его предопределила политика экс-президента Порошенко, пытавшегося переизбраться любой ценой и сделавшего ставку на раскол общества. Реванш пророссийских сил в новой Раде?

Возвышение Медведчука и раскрутка Бойко начались еще при старой власти, с ее негласного благословения. Охлаждение отношений с Западом?

За предыдущие годы в Европе и США накопилась усталость от Украины, и наш кредит доверия оказался исчерпан.

Унизительные уступки Кремлю? Всему виной Минск, доставшийся в наследство от Порошенко и связавший Украину по рукам и ногам.

Экономический спад и дефолт? Коррумпированные предшественники завели страну в долговую яму, не оставив новой команде другого выхода…

По большому счету, все это мы уже проходили.

Еще недавно недоброжелатели сравнивали жизнь после Майдана со спокойной жизнью при Януковиче, а прогрессивные патриоты доказывали, что прежняя довоенная Украина была обречена.

Что именно Янукович подписал ей смертный приговор.

Что вся тогдашняя стабильность – с долларом по восемь, отсутствием военных действий, контролем над Крымом и Донбассом – была только иллюзией, типичной фазой видимого клинического благополучия.

В устах защитников Евромайдана подобная риторика звучала вполне убедительно. И нет оснований считать, что риторика защитников Зе окажется менее убедительной – для тех, кто готов ее слушать.

Не исключено, что мы действительно наслаждаемся последними месяцами относительной стабильности, относительного достатка, относительного внутреннего мира.

Возможно, это действительно walking ghost phase. Но в таком случае спор о том, началась ли эта фаза еще при Петре Алексеевиче или уже при Владимире Александровиче, не даст стране ничего.

Дежурные ответы на вопрос "Кто виноват?" не внесут ясности и никого не объединят – они только углубят пропасть между ненавистниками старой и новой власти. А ответа на вопрос "Что делать?" может не найтись ни у тех, ни у других.

Михаил Дубинянский