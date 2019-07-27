Подкаст "Кляті питання": Перемога "Слуги народу" – це буйство демократії в умовах постправди

Федір Попадюк, Роман РоманюкRoman Romaniuk, Роман КравецьRoman Kravets
колаж: Сергій Корнієнко
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Субота, 27 липня 2019, 06:00

Після того, як партія "Слуга народу" отримала монобільшість у парламенті, у руках президента Володимира Зеленського сконцентрувалась фактично уся влада. 

Тепер Зеленський та "Слуга народу" можуть призначати міністрів Кабінету міністрів, голів обладміністрацій, очільників силових відомств, таких як МВС, СБУ, ГПУ, ухвалювати необхідні законопроекти, і все це – без участі депутатів інших фракцій.

Щоб зрозуміти, чому "Слуга народу" отримала більшість, і чи може Зеленський стати диктатором, автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк поговорив з журналістами Романом Кравцем та Романом Романюком про нову політичну реальність.

Що з цього вийшло, можна послухати трохи нижче:

Подкаст доступний всюди: Apple PodcastsGoogle Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic, Anchor.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання" та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Що у подкасті:

"Перемога "Слуги народу" – це буйство демократії в умовах постправди. 

Сталося те, чого усі боялися, але не думали, що таке можливо. 

За півроку Володимир Олександрович Зеленський з простого ведучого гумористичного шоу перетворився на того, хто повністю перевернув картинку української політики. Від політичної картини, яка була останні роки, не залишились нічого. 

Вся країна зазеленіла. Цитату "Грає море зелене" з пісні "Києве мій" можна сприймати як метафору нової української політики.

"Прізвища людей, які виграли у старих кандидатів на мажоритарних округах, не мають жодного значення. Їх усі виграв Володимир Олександрович Зеленський. Вся країна вирішила, що ми віддаємо владу в одні руки. У Зеленського є запит, що йому потрібні повноваження, щоб змінити країну. Ми проголосували за Зеленського, тепер ми проголосуємо за будь-кого, кого він поставив на окрузі".

"Сам Зеленський не знає зараз, чи захоче він стати диктатором. Апетит приходить під час їжі. З того, як він поводиться та як проводить комунікацію, видно, що йому подобається влада. І чим далі, тим більше. І з кожним днем цієї влади стає все більше і більше. І чи витримає він це випробування, залежить від самого Зеленського".

"Якщо партія "Слуга Народу" або Володимир Зеленський у межах міжнародних переговорів захочуть змінити Конституцію, їм треба мати не просту більшість, а 300 голосів. І ці 300 голосів їм треба буде шукати. Можливо, буде співпраця з фракцією "Голос" і з самовисуванцями. Бо з ким ще їм працювати? З "Опозиційною платформою – За життя"?

Інші випуски подкасту "Кляті питання":

Чому вчать у Гарварді? Гість випуску: Севгіль Мусаєва 

Чому у проросійської "Опозиційної платформи" такі високі рейтинги? Гість випуску: Роман Кравець

Що таке медичний канабіс та нащо його легалізовувати? Гість випуску: Тарас Ратушний

Церковний епізод: Філарет, ПЦУ, УПЦ КП, КПСС. Гість випуску: Роман Романюк

Аудит антикорупційних органів. Гість випуску: Віталій Шабунін

Все про електронний квиток. Гість випуску: Юрій Назаров

Теми: Слуга народу Зеленський Порошенко Верховна Рада


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