Спростування інформації, викладеної в статті "Ловкость рук. Как Генпрокуратура развалила дело одиозного Кузьмина"

Рішення від "30" січня 2019 р., справа № 757/19719/16-ц, Печерський районний суд м. Києва суддя Батрин О.В.

Визнати недостовірною та негативною інформацію відносно Кузьміна Рената Равелійовича, поширену Приватним підприємством "Українська правда", Притулою Оленою Юріївною у статті "Ловкость рук. Как Генпрокуратура развалила дело одиозного Кузьмина", розміщеній 21.09.2015 р. за посиланням: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/09/21/7082069/, а саме:

"…Правоохранительные органы, как и суды, он использовал, чтобы фабриковать целые тонны уголовных дел и бросать незаконно осужденных людей – от рядовых граждан до экс-премьера, за решетку. Как он продолжает их использовать в "постмайданное" время – в нашем расследовании…"

"…Ренат Кузьмин не только "закрывал" противников режима Януковича, но и помогал с ними договариваться. Например, с главой Верховного суда Украины Васильем Онопенко, членом политической команды Юлии Тимошенко. Судья никак не хотел идти в отставку – пришлось проводить целую реформу судебной системы, чтобы радикально урезать полномочия ВСУ. Но и тут господин Онопенко оказывал сопротивление.

Гогда в начале февраля 2011 года следственный отдел Генпрокуратуры возбудил уголовное дело против дочери Василия Онопенко Ирины по обвинению в мошенничестве. 14 февраля судья встретился с Януковичем и, согласно сообщению Банковой, "поддержал судебную реформу, проводимую президентом". 15 февраля следователи Кузьмина закрыли дело против Ирины Онопенко..."

"…Остается только добавить, что "выкупив", как выразился господин Луценко, это дело, Ренат Кузьмин выкупил все дела, потому что других нет…"